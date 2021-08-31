LG, İlk Oyun Hoparlörü LG UltraGear GP9’u Satışa Sundu!

LG’nin UltraGear ürün serisine yeni bir ürün eklendi. UltraGear GP9 oyun hoparlörü olarak adlandırılan bir hoparlör bugün satışa sunuldu. Bu, oyun serisi altında piyasaya sürülecek ilk hoparlör. Öne çıkan özellikleri arasında 3D oyun sesi yeniliği, oyun türü optimize edici, 7.1 sanal surround ses, yerleşik mikrofonlar, yüksek çözünürlüklü ses bulunuyor.

UltraGear GP9, bir oyunun sesini türe göre yeniden üretmek için tasarlanmış, olağanüstü planlanmış bir HRTF (kafa ile ilgili değişim çalışması) ile LG’nin 3D oyun sesi yeniliğini kullanıyor. Oyun Türü Optimize Edici ile iki etkinlik yöntemi arasında geçiş yapabilirsiniz. Bu iki mod, FPS (İlk bireysel nişancı) Modu ve RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) Modu olarak adlandırılıyor.

GP9’un içinde, ayarlanmış ses ve azaltılmış ES9038PRO Hi-Fi Quad DAC bulunuyor ve hoparlör, Hi-Res Audio garantili olarak geliyor. Hoparlörün bir diğer kapasitesi de, kullanıcıların oyunlar sırasında bir kulaklığa ihtiyaç duymadan iletişim kurmasına izin veren yankı önleyici sesli sohbet teknolojisi bulunuyor.

Üste monte kontrol düğmeleri, ayarlanabilir RGB aydınlatması ve USB-C, AUX, optik ve Bluetooth dahil olmak üzere çeşitli bağlantı noktalarına sahip. Pil, tek bir kullanımda beş saate kadar dayanabiliyor. Hoparlör, 471 dolar fiyat etiketine sahip.

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