LG MAGNIT 118 4K ULTRA HD TV Tanıtıldı!

LG’nin yeni gözdesi 118 inç LG MAGNIT 4K Ultra HD Ekran, 2023 CEDIA Fuarı’nda görücüye çıktı. Gelişmiş ekran, lüks ev sahipleri için çarpıcı görseller vaat ediyor. Hepsi bir arada tasarım ve özel entegratörler için kolaylaştırılmış bir kurulumla birlikte geliyor.

Yeni dev LED ekran 118 inç ekran boyutuna sahip. Geniş boyutu onu imrenilen lüks bir model olarak işaret ediyor. Ev sineması ve dijital sanat segmentine güzel bir giriş diyebiliriz. LG Electronics, yeni 118 inçlik modelin, LG MAGNIT 136 inç konut Mikro LED ekranı ile 97 inç LG SIGNATURE OLED M kablosuz TV arasında yer aldığını söylüyor. Her iki model de CEDIA Expo etkinliğinde sergilendi.

LG MAGNIT, 237.000 dolarlık yüksek bir fiyat etiketiyle geliyor. Üstün renk, netlik ve kontrast sunuyor. Canlı bir 4K çözünürlüğe, 0,6 mm piksel aralığına ve sağlam çip üstü (COB) LED teknolojisine sahip. Ayrıca yapay zekayla geliştirilmiş işleme özelliği ve webOS akıllı TV ile çalışıyor.

MAGNIT’in Mikro LED ekranı, sertifikalı LG MAGNIT entegratörlerinin ekranın basit iki kabinli tasarımını çok hızlı bir şekilde kurmasına olanak tanıyor. Bu, diğer modüler LED ekranlarla elde edilenden biraz daha hızlı.

Ekran, LG’nin ticari ekranlara yönelik gelişmiş doğrudan görüşlü ışık yayan diyot (DVLED) teknolojisine dayanıyor. 8 milyondan fazla Mikro LED pikselinin her biri küçük, ayrı bir ışıktır. Resmin siyah olduğu yerlerde pikselleri kapatarak saf siyahlara ve yüksek kontrasta olanak tanıyor.

HDR 10 ve HDR 10 Pro uyumluluğuna sahip. Ekran, iOS, Android, macOS veya Windows 10 cihazlarından kablosuz akış için AirPlay 2 ve Miracast teknolojisini entegre ediyor. Kullanıcılar ayrıca LG uygulaması1 aracılığıyla dijital sanat eserlerini veya fotoğrafları ekrana kolayca yükleyebilirler.