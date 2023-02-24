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LG Taşınabilir Dövme Makinesini Satışa Sundu!

Şirket, Imprintu tarafından üretilen dövmelerin güvenli vegan dövme mürekkebi kullandığını ve yaklaşık bir gün dayanabileceğini iddia ediyor. Hem cilde hem de giysilere basılabiliyorlar, bu da onları çok yönlü ve çeşitli durumlar için uygun hale getiriyor.

Ayşen Sıla

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Güney Kore’nin önde gelen güzellik firmalarından biri olan LG Home & Health Care, Pazartesi günü taşınabilir geçici dövme yazıcısı Imprintu‘yu İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) sergileyeceğini duyurdu. Bu, telekomünikasyon ve mobilite teknolojileri alanındaki en büyük fuarlardan biri olarak kabul edilen ticaret fuarına ilk kez Güney Koreli bir güzellik şirketinin katılacağı anlamına geliyor.

“Doğaçlama” ve “baskı”nın birleşiminden oluşan Imprintu, mobil cihazlara bağlanan ve kullanıcıların görüntüleri seçmesine ve geçici dövmeler basmasına olanak tanıyan bir dövme yazıcısı.

İnç başına 600 nokta baskı çözünürlüğü ile Imprintu tarafından üretilen dövmeler yüksek kalitede Ayrıca, makinenin dövmeleri basmaya hazır hale gelmesi yalnızca iki ila üç saniye sürüyor, bu da onu geçici dövme yaptırmak isteyenler için verimli ve kullanışlı bir seçenek haline getiriyor.

lg-imprintu

Şirket, Imprintu tarafından üretilen dövmelerin güvenli vegan dövme mürekkebi kullandığını ve yaklaşık bir gün dayanabileceğini iddia ediyor. Hem cilde hem de giysilere basılabiliyorlar, bu da onları çok yönlü ve çeşitli durumlar için uygun hale getiriyor.

Buna ek olarak LG H&H, Imprintu mobil uygulaması aracılığıyla sunulan çizim ve desen tasarımlarının sayısını güncellemeyi planlıyor. Bu tasarımlar, LG’nin en yeni multimodal süperdev yapay zeka modeli Exaone kullanılarak oluşturulmuş. Bu özellik, kullanıcıların daha geniş bir tasarım yelpazesinden seçim yapmasına olanak tanıyarak daha geniş bir kitle için daha çekici hale getiriyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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