LG Taşınabilir Dövme Makinesini Satışa Sundu!

Güney Kore’nin önde gelen güzellik firmalarından biri olan LG Home & Health Care, Pazartesi günü taşınabilir geçici dövme yazıcısı Imprintu‘yu İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) sergileyeceğini duyurdu. Bu, telekomünikasyon ve mobilite teknolojileri alanındaki en büyük fuarlardan biri olarak kabul edilen ticaret fuarına ilk kez Güney Koreli bir güzellik şirketinin katılacağı anlamına geliyor.

“Doğaçlama” ve “baskı”nın birleşiminden oluşan Imprintu, mobil cihazlara bağlanan ve kullanıcıların görüntüleri seçmesine ve geçici dövmeler basmasına olanak tanıyan bir dövme yazıcısı.

İnç başına 600 nokta baskı çözünürlüğü ile Imprintu tarafından üretilen dövmeler yüksek kalitede Ayrıca, makinenin dövmeleri basmaya hazır hale gelmesi yalnızca iki ila üç saniye sürüyor, bu da onu geçici dövme yaptırmak isteyenler için verimli ve kullanışlı bir seçenek haline getiriyor.

Şirket, Imprintu tarafından üretilen dövmelerin güvenli vegan dövme mürekkebi kullandığını ve yaklaşık bir gün dayanabileceğini iddia ediyor. Hem cilde hem de giysilere basılabiliyorlar, bu da onları çok yönlü ve çeşitli durumlar için uygun hale getiriyor.

Buna ek olarak LG H&H, Imprintu mobil uygulaması aracılığıyla sunulan çizim ve desen tasarımlarının sayısını güncellemeyi planlıyor. Bu tasarımlar, LG’nin en yeni multimodal süperdev yapay zeka modeli Exaone kullanılarak oluşturulmuş. Bu özellik, kullanıcıların daha geniş bir tasarım yelpazesinden seçim yapmasına olanak tanıyarak daha geniş bir kitle için daha çekici hale getiriyor.