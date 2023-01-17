LG UltraGear 25GR75FG Oyun Monitörü Yakında Satışa Çıkacak!

LG UltraGear 25GR75FG IPS tabanlı oyun monitörü duyuruldu. Modelin bu Nisan ayında tanıtılması bekleniyor ve yayınlanan bazı teknik özelliklerle ön izlemesi yapıldı.

LG UltraGear 25GR75FG, 360 Hz’lik çok yüksek yenileme hızına sahip 24-5 inç 1080p ekranla geliyor. Ayrıca, düşük yanıt sürelerinin yanı sıra VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip.

Yeni oyun monitörü, League of Legends EMEA Championship 2023’ün resmi ekranı olacak. Monitör, LG’nin Espor topluluğundan aldığını söylediği geri bildirimlerin doruk noktası. Ancak monitör, çeşitli amaçlar için Espor dışı tüketicilere de açık.

UltraGear, 16:9 en boy oranına, 1ms GtG yanıt sürelerine ve %97’ye varan sRGB renk alanı kapsamına sahip ancak parlaklık özelliği henüz bilinmiyor.

UltraGear 25GR75FG, minimum 400 nit parlaklık düzeyine işaret eden VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip. LG, yeni monitörün ultra yüksek yenileme hızının modelin konuşulan noktalarından biri olduğunu söylüyor.

NVIDIA G-SYNC’e ve refleks destekli ayarlanabilir bir ayak kısmında sahip. Monitör kendi etrafında dönebiliyor, eğilebiliuor, 110 mm yukarı hareket edebiliyor veya saat yönünde çevrilebiliyor. UltraGear, çeşitli bağlantı noktalarına sahipken 100 x 100 mm VESA duvar bağlantılarına monte edilebiliyor.