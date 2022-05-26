LG UltraGear Oyun Monitörleri, 260 Hz Yenileme Hızına Sahip!

LG Electronics, 260 Hz’e kadar yenileme hızları ve ATW polarizer teknolojisi sunan yeni UltraGear Oyun Monitörleri serisini duyurdu. Modeller 32GQ850, 32GO950 ve 48GO900 UltraGear Monitörleri içeriyor.

2022 LG UltraGear oyun monitörleri serisi, zarif bir tasarıma sahip. Ayrıca, yüksek yenileme hızlarıyla birlikte son teknoloji görüntüleme özellikleri vaat ediyor. Yeni LG oyun monitörü teklifleri, oyun meraklıların ilgisini çekecek.

32GO950 modeli, doğru renk çıktısını garanti eden ATW polarizörlü 4K Nano IPS ekrana sahip. 32GQ850 oyun monitörü, ATW polarizer teknolojisine sahip bir QHD Nano IPS ekranla geliyor. 32GQ850 modelinin ekran yenileme hızı 240Hz ile 260Hz arasında. 48GO900 modeli ise LG’nin UltraGear markası için ilk OLED ekranını kullanıyor.

Yeni LG UltraGear Oyun Monitörlerinde açılı standlar, Hexagon aydınlatma ve HDMI 2.1 desteği yer alıyor. HDMI derecelendirmesi, hem PC’lerde hem de oyun konsollarında değişken yenileme hızlarına ve hızlı 4K oyun oynamaya olanak tanıyor.

LG’nin yeni oyun monitörleri serisindeki görüntü kalitesi çok yüksek. Monitörler ayrıca Nano IPS ekran teknolojisi aracılığıyla süper hızlı tepki süreleri vaat ediyor. 32GO950 ve 32GQ850’nin her ikisi de 32 inç monitör, 48GO900 ise 48 inç ekrana sahip.

Üç LG UltraGear Oyun Monitörü, devrim niteliğindeki özellikleriyle oyuncular için sürükleyici bir oyun deneyimi yaratacak. Ayrıca 48GO900 modeli, kullanıcı dostu bir uzaktan kumanda ve şık ama sağlam bir stand ile birlikte geliyor.