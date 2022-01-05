LG, Yeni OLED Televizyonlarını CES 2022’de Sergiledi!

LG bugün, yeni LG G2, C2, B2 ve A2 dahil olmak üzere 2022 OLED TV modellerini tanıttı. Bunların her biri farklı boyutlarda geliyor ve 2022 için birkaç yeni boyut seçeneği de vaat ediyor. Gelin bu yeni televizyonlara birlikte bakalım.

LG G2

LG G2, şirketin 2022 için amiral gemisi 4K OLED TV modeli. Yeni sürüm, önceki nesil G1’den daha yüksek tepe parlaklığa ulaşabilen güncellenmiş bir OLED Evo panele sahip. Ayrıca, LG’nin Brightness Booster teknolojisi olarak pazarladığı panel için bir soğutucuyla geliyor. Soğutucu, ısıyı panelden çekerek daha parlak çalışmasını sağlıyor ve ayrıca panel soğudukça görüntü bozukluğunu azaltıyor. Bu gelişmelerle LG, G2’nin şimdiye kadarki en parlak OLED TV olduğunu iddia ediyor.

G2 ayrıca, TV’nin yerleşik hoparlörlerini kullanarak; gelişmiş görüntü yükseltme ve sanal 7.1.2 surround ses üretebilen gelişmiş α (Alfa) 9. Nesil 5 görüntü işlemcisine sahip.

Televizyonda dört adet tam bant genişliğine sahip HDMI 2.1 bağlantı noktası da var. GX ve G1 modellerindeki 40 Gb/sn bağlantı noktalarının aksine G2, HDMI 2.1’in sunduğu tam 48 Gb/sn bant genişliğine sahip.

Bu, yeni konsollardan herhangi biri için herhangi bir fayda sağlamasa da, G2’lerini Nvidia 30 serisi AMD 6000 serisi grafik kartıyla donatılmış bir bilgisayarla kullananlar için fayda sağlayacak.

LG C2

LG C2 şimdi daha da kompakt bir boyutta geliyor ve bu da onu masaüstü veya oyun kullanımı için ideal hale getiriyor.

Stand, masa kullanımına uygun hale getirmek için alt kısımda bir boşluk da var. C2 ayrıca dört adet 48Gbps HDMI 2.1 bağlantı noktasıyla birlikte yeni α (Alpha) 9 Gen 5 işlemciye sahip.

LG B2 ve LG A2

Son olarak, B2 ve giriş seviyesi A2 modelleri var. İkisi de çoğunlukla benziyor; her ikisinde de; OLED Evo panel veya soğutucu yok ve daha eski α (Alpha) 7 Gen 5 işlemciye sahip. Bununla birlikte, B2, G2 ve C2’deki 120Hz yenileme hızını korurken, A2 yalnızca 60Hz ile geliyor. Bu nedenle, B2’de HDMI 2.1 bağlantı noktaları bulunurken; A2’de yalnızca HDMI 2.0 bağlantı noktaları yer alıyor. Her ikisi de 55 inç, 65 inç ve 77 inç boyutlarında geliyor; ancak A2 ayrıca 48 inç daha küçük boyut vaat ediyor.

Yazılım açısından, 2022 modelleri, kullanıcı profillerini beraberinde getiren güncel webOS 22 ile birlikte geliyor. Kullanıcılar, ailenin bireysel üyeleri için altı profil arasından seçim yapabiliyor ve her profil; görüntüleme geçmişine dayalı olarak kişisel önerilere sahip.

Yeni NFC Magic Tap özelliği, bir mobil cihazın içeriğini TV’ye yansıtmaya yarıyor. Odadan Odaya Paylaşım; bir LG OLED TV’nin içeriğini evin her yerinde başka biriyle paylaşmanıza olanak tanıyor. Always Ready ise, TV kullanımda değilken çizimleri, zamanı gösteren veya müzik çalan harika bir özellik. Bu harika televizyonların fiyatları henüz belli değil.