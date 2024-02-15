LineageOS Pek Çok Yenilikle Yeni Sürümünü Yayınladı

Android için LineageOS kadar popüler olan başka bir özel ROM neredeyse yoktur. ROM yıllardır piyasadadır ve çok çeşitli cihazlar için mevcuttur; orijinal cihaz üreticisi onları terk ettikten sonra bile onları yıllarca çalışır durumda ve alakalı tutar. Tipik olarak LineageOS’un arkasındaki ekip, yeni bir Android sürümü çıktıktan sonra ROM’larının resmi olmayan yapılarını hızlı bir şekilde yayınlıyor. Kararlı sürüm birkaç ay sonra, genellikle bir sonraki yılın Nisan ayında gelir. LineageOS 21 ile ekip önceki çabalarının en iyisini yapıyor ve istikrarlı yapısını normal zaman diliminden neredeyse iki ay önce bırakıyor.

LineageOS 21 kullanıcıların karşısına çıktı

LineageOS 21’in hızlı sürümü, ekibin daha önce Android 12 ve 13’ün kullanıcı arayüzü değişikliklerini uyarlama çabaları ve nispeten basit Android 14 gereksinimleri sayesinde mümkün oldu. LineageOS 21, Android’in en son sürümünü getirmenin yanı sıra Lineage uygulamalarının çoğunu da geliştiriyor.

ROM’un Aperture kamera uygulaması yenilenmiş bir arayüze sahiptir ve HDR video kaydı gibi güncellenmiş CameraX API’sinin etkinleştirdiği tüm yeni video özelliklerini destekler. Hesap makinesi, galeri, çevirici ve mesajlar gibi sistem uygulamaları da uzun süredir gecikmiş olan Material You yeniden tasarımını aldı.