LinkedIn Profesyonel Amaçlara Eğlence Katıyor

Microsoft’un sahibi olduğu sosyal platform LinkedIn, öncelikle profesyonel amaçlarla ağ oluşturmak ve bilgi edinmek isteyen kişiler için ve şu anda 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip bir işletme olan işe alım için bir platform olarak adını duyurdu. Artık insanların platformda harcadığı zamanı artırmak için şirket tamamen yeni bir alan olan oyun tarafına giriyor.

LinkedIn platforma oyun desteği ekliyor

TechCrunch, LinkedIn’in yeni bir oyun deneyimi üzerinde çalıştığını öğrendi ve doğruladı. Bunu, Wordle gibi basit oyunların viral başarıya ve milyonlarca oyuncuya ulaşmasına yardımcı olan aynı bulmaca çılgınlığı dalgasından yararlanarak yapıyor. İlk üç çaba “Queens”, “Inference” ve “Crossclimb” adlı oyunlardır. Uygulama araştırmacıları LinkedIn’in yaptığı işe işaret eden kodları bulmaya başladı. Bunlardan biri olan Nima Owji, LinkedIn’in denediği bir fikrin, oyuncu puanlarının iş yerlerine göre düzenlenmesi ve şirketlerin bu puanlara göre “sıralanması” olduğunu söyledi.

LinkedIn sözcüsü, oyun üzerinde çalıştığını doğruladı ancak henüz bir lansman tarihi olmadığını söyledi. Sözcü, TechCrunch’a gönderdiği bir mesajda, “Biraz eğlencenin kilidini açmak, ilişkileri derinleştirmek ve umarım sohbet fırsatını tetiklemek için LinkedIn deneyimine bulmaca tabanlı oyunlar eklemeye çalışıyoruz. Daha fazlası için bizi izlemeye devam edin!” dedi.