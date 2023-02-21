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Linux 6.2, Apple Maclere Muazzam Bir Destek Sunuyor!

Linux 6.2 çekirdeğinin piyasaya sürülmesi, Apple Mac kullanıcıları için önemli bir gelişmeyi de beraberinde getirdi. Apple M1 Pro, M1 Max ve M1 Ultra işlemcileri için akış desteğiyle, daha yeni Mac'lere sahip kullanıcılar artık cihazlarında Linux çalıştırabilecek.

Ayşen Sıla

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Apple, dizüstü bilgisayar pazarındaki varlığını M serisi işlemcilerle ve yeni performans standartları belirleyerek sürdürüyor. Ancak, MacBook’ların zayıf yönleri de var. Geleneksel işlemciler, yazılım desteği açısından M serisi daha iyi performans gösteriyor. Buna rağmen Apple, rakiplerine hızla yetişiyor. Son olarak, Linux 6.2’nin piyasaya sürülmesi, yeni Mac kullanıcıları için önemli bir dönüm noktası vaat ediyor.

Linux 6.2 çekirdeğinin piyasaya sürülmesi, Apple Mac kullanıcıları için önemli bir gelişmeyi de beraberinde getirdi. Apple M1 Pro, M1 Max ve M1 Ultra işlemcileri için akış desteğiyle, daha yeni Mac’lere sahip kullanıcılar artık cihazlarında Linux çalıştırabilecek. Bu, özellikle Linux’un M1 ile çalışan cihazlarda çalışmasını sabırsızlıkla bekleyen teknoloji meraklıları için heyecan verici bir haber.

Temmuz 2022’de ARM ve M1 üzerinde Linux gerçek oldu. Bugün, bu destek ana hat Linux kullanıcıları için nihayet hazır. M1 desteğinin Linux 6.2 çekirdeğine dahil edilmesinin, Linux Mac kullanıcıları için oyunun kurallarını değiştirmesi bekleniyor.

Destek bu noktada hala deneysel olsa da, Ubuntu 23.04 için varsayılan çekirdek haline gelmesi ve Linux 6.3’ün Nisan ayı sonlarında piyasaya sürülmesinden önce Fedora 38’e dahil edilmesi bekleniyor.

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Bununla birlikte, M1 desteği, Linux 6.2 çekirdeğine yapılan tek önemli ekleme değil. Intel, AMD, Google, Red Hat gibi firmaların katkılarıyla çekirdeğe sayısız özellik eklendi. Örneğin, çekirdek artık Intel Arc Graphics için kararlı destek ve Nouveau açık kaynak kodlu Nvidia GeForce RTX 30 serisi “Ampere” hızlandırılmış grafik için ilk desteği içeriyor.

Ayrıca, Linux 6.2 çekirdeği, çeşitli dosya sistemi sürücü geliştirmeleri ve güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra eski Intel Skylake dönemi bilgisayarlarında performansı artırmaya yardımcı olmak için Arama Derinliği İzleme özelliğini de içeriyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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