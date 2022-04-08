Logitech Signature M650 Mouse, Satışa Çıktı

Bilgisayar aksesuarları söz konusu olduğunda, Logitech sağlam bir markadır. Şirket, kullanıcılar için uygun fiyatlı ve etkileyici görünümlü iki mouse tanıttı. Ürünler, Logitech Signature M650 mousenin yanı sıra M650 L kablosuz mouse adına sahip. Yeni aksesuarın farklı boyutları ve solak kullanıcılar için tasarlanmış bir seçeneği de var.

Logitech Signature M650 kablosuz mouse, solak bir seçeneğe ek olarak kapsamlı bir tasarım ve iki boyut seçeneği ile birlikte geliyor. Mouse, konturlu bir tasarıma, yumuşak bir başparmak alanına ve kauçuktan yapılma yan tutuşlara sahip.

Tasarımı, kullanıcının herhangi bir kötü etki olmadan uzun süre çalışabilmesini sağlıyor. Signature M650 faredeki Smart Wheel ile, beklendiği gibi hassasiyet ve hız sağlıyor. Hem Signature M650 hem de M650 L’de kullanılan SilentTouch teknolojisi, tıklama seslerini ortadan kaldırıyor.

Bu özellik, Logitech M650 ve M650 L’yi toplantılar gibi tıklama seslerinin dikkat dağıtıcı olabileceği durumlarda ideal hale getiriyor. Bağlantı, Bluetooth Low Energy veya Logi Bolt USB alıcı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Kablosuz fare, 10 metrelik bir yarıçap içinde çalışma özelliği de getiriyor.

Logitech Signature M650 serisi, Windows, Mac, iPad OS, Linux, Android ve Chromebook ile uyumlu ve çok yönlü bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Signature M650’nin birlikte verilen AA pili iki yıla kadar dayanıyor. Mouse için gül, grafit ve kirli beyaz renk seçenekleri yer alıyor. Ayrıca 40 dolardan başlayan bir fiyat etiketine sahip.

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