Ülkemiz teknoloji sektörünün önemli aktörlerinden biri konumunda bulunan Logo Yazılım Genel Kurul Toplantısı, bugün (10 Haziran Pazartesi) gerçekleştirildi. Şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında pek çok madde görüşülürken, bu maddelerden biri de firmanın paydaşlarına dağıtacağı temettü miktarı ve dağıtım tarihi oldu. Daha önce şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan kar payı dağıtma kararı, genel kurulda oy birliği ile kabul edildi. Logo Yazılım 2024 kar payı ne zaman, ne kadar dağıtılacak; Arz Takvimi takipçileri ile birlikte göz atalım…

Logo Yazılım 2024 Temettü Ne Zaman, Ne Kadar?

Teknoloji ile ilgilenen pek çok kişinin, bu sektörden para kazanabilmek için birden fazla yöntem olduğunu bildiği muhakkak. Bununla birlikte, pek çok kişinin; teknoloji sektöründe faaliyet gösteren firmalara yatırım yaparak, kar payı dağıtımından pasif gelir elde etme yöntemini bilmediği de görülmekte.

Borsa İstanbul’da, 2024 yılı ortası itibariyle 600’e yakın şirketin hisseleri işlem görmekte. Bu firmalar arasında, onlarca teknoloji şirketi de yer almakta. Söz konusu teknoloji şirketlerinden biri konumunda bulunan Logo Yazılım, ülkemiz yazılım sektörünün önde gelen aktörlerinden. Logo Yazılım, geçtiğimiz yıl elde ettiği net dönem karından, paydaşlarına temettü dağıtma kararını aldığını daha önce kamuoyuna deklare etmişti.

Şirketin Yönetim Kurulu’nun aldığı karar, Olağan Genel Kurul toplantısında bugün itibariyle paydaşlara sunuldu ve “oy birliği” ile kabul edildi. Buna göre, portföyünde 1 lot Logo Yazılım hissesi bulunduran yatırımcı; brüt 4 lira ve net de 3,6 lira kar payı alabilecek. Bilindiği üzere, Logo Yazılım hissesi Borsa İstanbul’da LOGO kodu ile işlem görmekte.

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Portföyünde 10 lot LOGO hisse bulunan yatırımcı 36 lira ve 100 lot LOGO payı bulunan yatırımcı da 360 lira temettü ödemesi alacak. Brüt kar payı üzerinden yüzde 10’luk stopaj düşüldükten sonra paydaşların hesabına ilgili tutarlar yatırılacağından, kişinin ekstra herhangi bir vergi ödemesi yapması gerekmeyecek.

Logo Yazılım 2024 Kar Payı Ne Zaman, Ne Kadar?

Logo Yazılım paydaşlarının, kar paylarını 28 Haziran Cuma günü itibariyle almaya başlayacakları da, olağan genel kurul toplantısı karar metninde kamuoyuna deklare edildi.

Logo Yazılım Hakkında

1984 yılında kurulan Logo Yazılım, ülkemizin en köklü yazılım firmaları arasında yer almaktadır. Aynı zamanda teknoloji sektörünün de en bilinen şirketlerinden biri konumunda bulunan Logo Yazılım’ın halka arzı 2000 yılında gerçekleştirilmiştir. Aradan geçen takribi çeyrek asırda, milyonlarca yatırımcının portföyünde yer almayı başaran LOGO payları, dönem dönem yatırımcısına temettü geliri de sağlamıştır. Sektörde 40 yılı geride bırakan Logo Yazılım’ın, paydaşlarına temettü ödemesinin yanı sıra, büyümeye yönelik hamleleri de hız kesmeden devam etmektedir.