Sıkıştırma Ekli Bellek Modülü (Compression Attached Memory Module) olarak tanımlanan CAMM ilk defa 2022 yılında DELL tarafından, LPCAMM2 modelleri ise CES 2024’te Micron tarafından duyurulmuştu. Söz konusu bellek modelleri ile aynı alanda daha yüksek ya da çok düşük alanda daha yüksek bellek alanı sağlanabilmekte. Enerji tasarrufu bakımından da oldukça avantajlı olan LPCAMM2 bellek sonunda laptoplara geldi. Bu kapsamda ise LPCAMM2 bellekli dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı Lenovo’dan geliyor.

LPCAMM2 Bellekli Dünyanın İlk Dizüstü Bilgisayarı Lenovo’dan Geliyor

LPCAMM2 belleğe sahip olan yapay zeka mobil iş istasyonu olarak tanımlanan ThinkPad P1 Gen 7 Lenovo tarafından duyuruldu. Laptop sektörünün ilk LPCAMM2 belleğe sahip dizüstü bilgisayarı olacak olan ThinkPad P1 Gen 7, konfigürasyonla bağlı olarak oyun makinesi hanine bürünebilmekte. Yapay zeka iş yüklerine hazır olan dizüstü bilgisayarın özelliklerine bakalım…

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ThinkPad P1 Gen 7 Özellikleri!

Piyasaya sürülmesine az bir zaman kalan ThinkPad P1 Gen 7 dizüstü bilgisayarı 64 GB’a kadar olan LPDDR5 x LPCAMM2 bellek barındırabilecek. Lenovo’nun yaptığı açıklamaya göre bahse konu bellek modeli yüzde 60’tan fazla güç tasarrufu sağlamakta. Bunun yanı sıra geleneksel bellek modeline göre de yüzde 64’ü aşkın alan tasarrufu sağlamakta. Micron imzalı bellek modeli hem güç hem alan tasarrufu konusunda oldukça yetenekli görünüyor.

16 inçlik dokunmatik ekranı bulunan bu dizüstü bilgisayar QHD, UHD ve FHD çözünürlükleriyle birlikte IPS ve OLED panel opsiyonları ile gelmekte. Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 dizüstü bilgisayarı işlemci kısmında Intel Core Ultra 9 185H bulunmakta ve cihaz 8 TB’a kadar PCIe M.2 2280 SSD alanına sahip. Ekran kartı kısmında ise cihaz iş istasyonu amacı ile kullanılacaksa NVIDIA RTX 1000 / 2000 / 3000 Ada GPU’ları oyun bilgisayarı gibi kullanılacaksa Nvidia GeForce RTX 4060 / 4070 GPU opsiyonları bulunmakta.

ThinkPad P1 Gen 7 tanıtımında Lenovo bilgisayarda GPU ve CPU’da birleştirilen 330 sistem düzeyinde TOPS bulunduğunu deklare etti. Söz konusu yapay zeka işlem gücünün 318 TOPS’u RTX 3000 Ada iş istasyonu grafik biriminden gelmekte. Intel Meteor Lake işlemcide bulunan NPU ise 11 TOPS katkı sunarken kalan kısım da entegre ARC GPU’dan elde ediliyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.3’e sahip olan ThinkPad P1 Gen 7 bağlantı çıkışları kapsamında ise 2 adet Thunderbolt 4, 1’er adet USB-C, USB-A, HDMI 2.1, SD Express 7.0 kart okuyucu ve ses jakı bulunmakta.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 Fiyatı!

Lenovo’nun LPCAMM2 belleğe sahip dünyanın ilk dizüstü bilgisayarı olan ThinkPad P1 Gen 7 Mayıs ayında satışta olacak ve fiyatı da yaklaşık 2.620 dolar seviyesinden başlayacak.