M3 işlemcili iMac yakında geliyor – tüm detaylar

Geçen ay Bloomberg’den güvenilir bir kaynak, Apple’ın bu yılın geri kalanı ve 2024’ün ilk yarısı için ürünlerini açıkladı. Bu yıl iki yeni iMac’in geleceğini ve 32 inçlik bir iMac’in de geliştirilmekte olduğunu ekledi. Şimdi ise daha fazla detaya sahibiz.

Apple’ın iMac’leri, hepsi bir arada kurulumla minimalist tasarımları nedeniyle oldukça popüler. Ancak, mevcut olan tek bir model var ve o da eskimeye başladı. 2021’den kalma 24 inç iMac, gücünü eski M1 işlemciden alıyor. Apple, 27 inç iMac ve iMac Pro’yu durduralı çok uzun zaman olmadı.

Son raporunda kaynağımız, Apple’ın iMac’in daha güçlü sürümleri üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor. Bunlar, M3 işlemci sahip mevcut 24 inç iMac’i içerecek ve bu da onu M1 modeline göre önemli bir yükseltme haline getirecek.

Diğer iMac’in daha büyük 32 inç ekranla daha da güçlü olduğu söyleniyor. Apple’ın Pro Display XDR’ına benzer olduğu ve 6K çözünürlüklü ve 10 bit renkli bir IPS LCD panele sahip olduğu söyleniyor. Her iki M3 destekli iMac’in de, daha iyi performans ve güç verimliliği sunan mevcut 5nm işlemi yerine TSMC’nin 3nm işleminden yararlandığı bildiriliyor.

24 inçlik iMac’in bu yılın ikinci yarısında piyasaya çıkması gerekiyordu, ancak şimdi önümüzdeki yılın başlarında piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. 32 inç iMac için bekleyiş daha da uzuyor ve Gurman, 2024’ün sonlarında, hatta 2025’te gelebileceğini söylüyor. Daha büyük iMac için tasarım sürecinin yeni başladığını da sözlerine ekledi.