MacBook Pro 14 inç (2021) vs MacBook Pro 13 inç (2020)

MacBook Pro 14 inç‘in (2021) son sürümüyle, bunun MacBook Pro 13 inç (2020) ile nasıl bir performans sergilediğine dair bazı sorularınız olabilir. Halihazırda ikincisine sahipseniz veya şu anda bir MacBook Pro dizüstü bilgisayar sahibi değilseniz, sizin için kafanızdaki soruları cevaplayacak birkaç cevabımız var.

Apple, özellikle yaratıcılar ve çalışan profesyoneller için piyasadaki en iyi dizüstü bilgisayarlardan bazılarını üretmesiyle tanınır. Tasarımlarına, bağlı Apple ekosistemine ve çalışan macOS’a bakılırsa, daha önce bir MacBook veya iMac kullanmaya kendinizi kaptırmışsanız, Windows tabanlı bir cihaz kullanmaya başlamak oldukça zordur.

Ve elbette, bu seçeneklerin her ikisi de öncekiler tarafından kullanılan Intel işlemcilerini bıraktı ve şimdi Apple’ın kendi silikonuyla güçlendiriliyor.

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Ancak işler biraz karmaşıklaşıyor, çünkü geçen yılki 13 inç MacBook Pro yalnızca orijinal M1 yonga setini (çip üzerinde sistem) sunarken, yeni duyurulan MacBook Pro 14 inç (ve 16 inç model) iki yeni çip, M1 Pro ve daha güçlü M1 Max arasında seçim yapmanıza imkan veriyor.

‘Daha fazla güç daha iyidir’ zihniyetinden çıkmak zor olabilir, ancak özellikle Kara Cuma indirimi gibi sezon etkinlikleri yaklaşırken geçen yılın teklifini satın almanın avantajları olacağını da unutmayın.

MacBook Pro 2020 vs MacBook Pro 2021: Özellikler

MacBook Pro 13 inç (2020) MacBook Pro 14 inç (2021) Yonga Seti Apple M1 (8 Çekirdek) Apple ‌M1‌ Pro (10 Çekirdek)

Apple ‌M1‌ Max (10 Çekirdek) Ekran Boyutu 13.3 inç 14.2 inç Ekran Çözünürlüğü 2,560 x 1,600 Piksel 3,204 x 1,964 Piksel Ekran Özellikleri Retina

500 nit Parlaklık

P3 Geniş Renk Gamut

60 Hz Mini-LED Liquid Retina XDR

1000 nit Parlaklık

ProMotion (120 Hz) RAM 8GB, 16GB, 32GB 16GB, 32GB, 64GB Dahili Hafıza 256GB – 4TB 512GB – 8TB Portlar 2x Thunderbolt 3 (USB-C)

3.5mm kulaklık Jakı 3x Thunderbolt 4 (USB-C)

HDMI port

SDXC card yuvası

3.5mm kulaklık Jakı Bağlantılar Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 Ölçüler 30.41 x 21.24 x 1.56 cm 31.24 x 22.09 x 1.52 cm Ağırlık 1.4 kg 1.6 kg Webcam 720p FaceTime HD 1080p ‌FaceTime‌ HD Batarya Ömrü 13 Saat 17 Saat Başlangıç Fiyatı 14.299,00 TL 23.499,00 TL

Karşılaştırmanız için özellikleri belirledik ve kağıt üzerinde hangisinin ‘daha iyi’ cihaz olduğunu görmek oldukça kolay. Yeni MacBook Pro 14 inç, aralarından seçim yapabileceğiniz daha fazla yapılandırmaya sahiptir ve kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarını ihtiyaçlarını daha iyi optimize etmelerine olanak tanır – sonuçta, ihtiyaçlarınız için çok güçlü bir cihaz için ödeme yapmak para kaybıdır.

Bu düşünce doğrultusunda, eski M1 destekli MacBook Pro 13 inç dizüstü bilgisayar tamamen indirimli olmamalıdır. Birini kullanırken yapmanız gereken fedakarlıklar var, ancak yine de çoğu görevin üstesinden gelebilecek kadar güçlü ve artık ‘modası geçmiş’ bir model olarak kabul edildiğinden, indirimli fiyattan bulmanız daha olası.

MacBook Pro 14 inç, yeni M1 yongalarına sahiptir, ancak daha güçlü M1 Max’i seçmek, cüzdanınızı önemli ölçüde daha yüklü hale getirecektir. Yeni Apple silikon yonga setlerinden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğuna karar vermeniz gerekiyorsa, bunları M1 Pro ile M1 Max karşılaştırmasında birbirlerine karşı kıyasladık. Yine de her iki sürümü de elde edene kadar Apple’ın sağladığı tahmin performansına güveniyoruz, bu nedenle ikisi arasında bazı resmi incelemeler ve karşılaştırmalar görünene kadar beklemek isteyebilirsiniz.

M1 Pro, 10 çekirdekli bir tasarım, 16 çekirdekli bir GPU ve 32 GB’a kadar RAM sunarken, M1 Max, aynı 10 çekirdekli CPU ile 32 çekirdekli bir GPU ve 64 GB’a kadar belleğe sahiptir. Bu yeni işlemciler, 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU sağlayan ve ‘yalnızca’ 32 GB RAM’e kadar yapılandırılabilen orijinal M1 yongasından çok daha üst seviyede olduğunu gösteriyor.

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Eski M1 MacBook Pro-13 inç, daha büyük, daha yeni kardeşleriyle karşılaştırıldığında, yetersiz donanımına rağmen hala birçok Windows tabanlı dizüstü bilgisayardan daha iyi performans gösteriyor, bu nedenle bir öğrenciyseniz veya çalışan bir profesyonelseniz, sadece bir macOS arıyorsunuz M1 MacBook Air‘den (2020) biraz daha fazla hıza sahip cihaz, yine de sizin için iyi bir seçenek olabilir.

MacBook Pro 2020 vs MacBook Pro 2021: Tasarım

Apple MacBook Pro 13 inç (2020) ile MacBook Pro 14 inç (2021) tasarımını karşılaştırırken, yeni modelin Apple hayranlarının eleştirilerinin çoğunu düzelten tam bir tasarım yenilemesi alması sayesinde benzerliklerden daha fazla fark var.

Her iki dizüstü bilgisayarın kasası çok benzer, ancak dikkatli bakarsanız, eski 13 inç MacBook Pro’nun eğimli kenarlara ve düz bir tabana sahip daha ince bir yapıya sahip olduğunu, yeni 14 inç MacBook Pro’nun ise biraz daha kalın olduğunu göreceksiniz. (muhtemelen daha güçlü donanım içerdiği için).

Her ikisi de modern ve profesyonel, ancak MacBook Pro-13 inç modeli, ayırıcı Touch Bar ve eski 720p web kamerası gibi özellikleri korurken, yeni MacBook Air Pro 14 inç, Touch Bar’ı tamamen ortadan kaldırdı ve kamerayı gelişmiş sensörlere sahip muhteşem bir 1080p çözünürlüğe yükseltti.

Geçen yılki 13 inçlik modelde, standart bir ses jakının yanı sıra yalnızca iki Thunderbolt 3 (UBS Type-C) bağlantı noktası bulunuyor ve bu da, Apple’ın daha önce HDMI ve SD kart okuyucuları gibi çok daha eskilere yerleşik yararlı özelliklere sahip olmasına rağmen, ek çevre birimlerine veya ekranlara ihtiyaç duyan kullanıcıları bir donanım kilidi kullanmaya zorluyor.

Bu arada MacBook Pro 14 inç (2021), üç Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir SDXC kart yuvası ve bir MagSafe 3 bağlantı noktası içerir ve köklerine geri dönerek yaratıcıların keyfini her yerde sunar.

MacBook Pro 2020 vs MacBook Pro 2021: Ekran

MacBook Pro 13 inç (2020) üzerindeki ekran 2560 x 1600 çözünürlük, 500 nit parlaklık, P3 geniş renk desteği ve True Tone özelliklerine sahiptir. Bu, geçen yıl zaten oldukça etkileyiciydi, ancak yaratıcı pazarı hedefleyen MacBook Pro serisi ile yapılması gereken bazı iyileştirmeler vardı.

MacBook Pro 14 inç (2021), sıvı Retina ekrana sahip M1 destekli iPad Pro 12.9 inç (2021) ile tanıtılan MacBook Pro’ya yeni mini LED teknolojisini tanıtarak tüm bunları güçlendiriyor.3456 x 2234 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1000 nit’e kadar sürekli (tam ekran) parlaklık ve 1600 nit en yüksek parlaklığa sahiptir.

Bununla birlikte, Apple’ın şu anki iPhone’larda gördüğümüze benzer bir web kamerası çentiği sunmasıdır. Ekranın etrafında çalışacak ek pikseller olduğundan, bunun tam ekran görüntülemeyi veya yaratıcı uygulamaları etkilemeyeceği belirtildi, ancak bunu kendimiz test etmeyi başarana kadar kesin olarak bilemeyeceğiz.

MacBook Pro 2020 vs MacBook Pro 2021: Pil Ömrü

MacBook Pro 13 inç (2020) incelememizde pil ömrünü 13 saat 22 dakika sürekli 1080p video oynatma olarak ölçtük. Bu, tüm bir günün işini halletmeniz için fazlasıyla yeterli, ancak sonuçlar, çalıştırdığınız uygulamalara göre değişiklik gösterecektir.

MacBook Pro 14 inç (2021) modelini henüz aynı pil ömrü testlerinden geçiremediğimizden, yalnızca Apple’ın iddia ettiği 17 saatlik pil ömrüne sahibiz. Bu oldukça dikkate değer bir artış ve faydaları burada bitmiyor. Ayrıca Apple’ın etkinlik sırasında MacBook Pro 14 inç’in (2021) nihayet 30 dakikada pil kapasitesinin %50’sini doldurabilen MagSafe 3’ün yeniden sunulmasıyla FastCharge teknolojisine sahip olacağını duyduk.

MagSafe3 en azından sizin, evcil hayvanlarınızın veya çocuklarınızın kabloya takılmasından kaynaklanan hasarları azaltmaya yardımcı olacaktır.

MacBook Pro 16 inç (2021) yerine daha küçük MacBook Pro 14 inç modelini seçmenin ek bir avantajı da var, yalnızca 14 inç MacBook Pro, USB-C/Thunderbolt 4 bağlantı noktalarının yanı sıra ‌MagSafe‌ üzerinden hızlı şarj edebilir. Daha büyük 16 inç MacBook Pro, sadece MagSafe bağlantı noktası üzerinden hızlı şarj ile sınırlıdır.

MacBook Pro 2020 vs MacBook Pro 2021: hangisini satın almalısınız?

Yeni piyasaya sürülen 14 inç MacBook Pro’nun (2021), biraz daha eski ve daha az güçlü MacBook Pro 13 inç’e (2020) göre birçok avantajı olduğu kağıt üzerinde açık, ancak fiyat bunlar arasında değil.

Şu anda mevcut olan en canavarca taşınabilir iş istasyonunu arıyorsanız, M1 Pro veya M1 Max destekli cihazlarda ihtiyacınız olanı bulacaksınız, ancak tam donanımlı 14 inç MacBook Pro (2021) pahalı olduğunu unutmayın. Size yaklaşık 23.499,00 TL’ye mal olacak.

Çoğu kullanıcı için M1 işlemcili MacBook Air 13 inç (2020) ihtiyaçlarını karşılamak için fazlasıyla yeterli olmakla kalmayacak, aynı zamanda önemli ölçüde daha az maliyetli olacaktır. Bu kişisel bir karar olacak, ancak piyasadaki ‘en iyi’ MacBook’a sahip olmak için gereksiz yere para harcamayın. Ya da MacBook Air ‘den çok az daha güçlü olan MacBook Pro 13 inç’i de tercih edebilirsiniz.