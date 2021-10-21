MacBook Pro M1 Max, Geekbench’i Salladı!

Birkaç gün önce Apple, piyasadaki en yeni MacBook Pro ve Max dizüstü bilgisayarları resmi olarak piyasaya sürdü. Apple MacBook Pro M1 Max, 16 inç ekrana ve yeni M1 Max işlemciye sahip.

Dizüstü bilgisayar Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı. Ve çok etkileyici sonuçlar aldı. Geekbench sertifikasına göre Apple MacBook Pro M1 Max, 1749 tek çekirdekli puan ve 11542 çok çekirdekli puan aldı.

Bu sonuç, eski modellerle karşılaştırıldığında oldukça etkileyici. Dizüstü bilgisayarın en büyük performans artışının M1 Max işlemciden kaynaklandığını açıkça söyleyebiliriz.

M1 Max’in M1işlemciden çok daha hızlı olduğu söyleniyor. Aslında, M1 Max’in yukarıdaki puanı, eski M1 yonga setinin iki katı kadar da diyebiliriz. M1 Max’ten bahsetmişken, 64 GB belleği ve 400 GB/sn’ye kadar bant genişliğini destekliyor. İşlemci, 5nm’ye dayanıyor ve 57 milyar transistörle geliyor.