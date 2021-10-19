Yeni MacBook Pro 16″ içindeki Apple M1 Max test edildi, önceki modelleri geride bıraktı

M1 ile Apple zaten en hızlı dizüstü bilgisayar çiplerinden birine sahipti, ancak dünkü M1 Pro ve M1 Max çıtayı daha da yükseltiyor. Ne kadar yüksek? İlk Geekbench sonucu çıktı ve 2019 yılında çıkan son MacBook Pro 16” i geride bırakıyor.

MacBookPro18,2, testi bir Apple M1 Max yonga seti ile gerçekleştirdi. Bu, şu anda Max çipine sahip tek model olduğu için MacBook Pro 16” olmalıdır (yeni 14” model de yapılandırılabilir).

Söz konusu dizüstü bilgisayar 32 GB RAM ile yapılandırıldı ve macOS 12.4 işletim sistemini çalıştırıyor. Intel Core i9-9880H‘ye sahip bir MacBook Pro’ya hızlı bir bakış – 16″ form faktöründe mevcut en yeni MacBook – tek iş parçacıklı CPU performansında büyük bir kazanç ve çok iş parçacıklı performansı neredeyse ikiye katlıyor.

Kuşkusuz Apple, Intel’in en yeni çiplerine ayak uydurmak için çok fazla çaba göstermedi. Öyleyse, macOS 12.0 çalıştıran orijinal M1 yonga seti ile MacBook Pro 13” e bakalım. Beklendiği gibi, tek iş parçacıklı hız temelde aynıdır – her ikisi de Apple A14 yonga setindeki büyük çekirdeği kullanır. Yine de çok iş parçacıklı iş yüklerindeki fark çok büyük.

M1’in 8 çekirdekli bir CPU’su var, M1 Max‘in 10 çekirdekli bir CPU’su var (ve M1 Pro da bu açıdan aynıdır). Bu, tüm hikayeyi anlatmıyor, ancak M1’de 4+4 CPU konfigürasyonu (büyük+verimli çekirdekler), M1 Max ise 8+2 konfigürasyonunda. Bu, toplam çekirdek sayısı sadece iki kat artarken, büyük çekirdek sayısının iki katına çıktığı anlamına geliyor. Ve skorlar bunu gösteriyor.

Daha yeni Intel işlemcili, AMD Ryzens’li dizüstü bilgisayarlar için Geekbench sonuçlarına bakmayı deneyebilirsiniz. Bununla birlikte, x86’dan ARM’ye geçerken platformlar arası testler zaten yeterince şüphelidir, ayrıca işletim sistemini değiştirmek bu kıyaslama puanlarını gerçek dünya performansını daha da az temsil eder hale getirecektir.

Bununla birlikte, yeni MacBook Pro‘ların paranın satın alabileceği en hızlı dizüstü bilgisayarlardan bazıları olduğu oldukça açık. Apple, yeni bir Mac mini veya iMac duyurmasa da, M1 Pro ve M1 Max yonga setleri bir gün masaüstü yongaları olarak oldukça etkileyici olacak.