Apple Yeni M1 Pro ve M1 Max İşlemcilerini Tanıttı!

Apple bugün son iki bilgisayar odaklı ARM tabanlı işlemcileri M1 Pro ve M1 Max‘i tanıttı. Geçen Kasım ayında piyasaya sürülen M1 ile karşılaştırıldığında, bunlar %70 daha hızlı CPU performansına sahip.

Grafikler söz konusu olduğunda, M1 Pro’nun GPU’su M1’dekinden 2 kat daha hızlıyken; M1 Max GPU’su M1’lerden 4 kata kadar daha hızlı olduğu için fark daha da belirginleşti.

Bu, Apple’ın “profesyonel kullanıcıların en zorlu grafik iş akışlarında uçmasına” izin veriyor. M1 Pro’nun 32 GB birleşik bellek desteğiyle 200 GB/sn‘ye varan hız sağlamasıyla bellek bant genişliği de iyileşti. M1 Max, 400 GB/sn bellek bant genişliği (orijinal M1’in elde edebileceğinin 6 katı); ve 64 GB’a kadar birleşik bellek desteği ile işleri başka bir düzeye taşıyor.

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Apple, Windows dizüstü bilgisayarların 16 GB grafik belleğiyle zirveye ulaştığına; M1 Pro ve M1 Max’e sahip yeni MacBook’ların gerektiğinde çok daha fazlasını kullanabileceğine dikkat çekiyor. Şirket ayrıca, ister fişe takılı ister pille çalışıyor olsun, performansın tamamen aynı olacağına söz veriyor. M1 Pro ve M1 Max ayrıca video işleme için özel ProRes hızlandırıcıları olan; gelişmiş medya motorlarına sahip.

Süper Hız ve Maksimum Performans

M1 Pro ve M1 Max, 5nm’lik bir süreç üzerine inşa oldu. M1 Pro, sekiz yüksek performanslı çekirdeğe ve iki yüksek verimli çekirdeğe sahip; yeni bir 10 çekirdekli CPU vaat ediyor. “En yeni 8 çekirdekli dizüstü bilgisayar işlemcisiyle karşılaştırıldığında” M1 Pro; aynı güç seviyesinde 1,7 kata kadar daha fazla CPU performansı sunuyor. Ayrıca %70’e kadar daha az güç kullanarak PC işlemcinin en yüksek performansını elde ediyor.

M1 Pro, “en yeni 8 çekirdekli PC dizüstü bilgisayar çipinin entegre grafiklerinden 7 kata kadar daha hızlı” olduğu varsayılan 16 çekirdekli bir GPU‘ya sahip. Ve “PC dizüstü bilgisayarlar için güçlü bir bağımsız GPU” ile karşılaştırıldığında; M1 Pro “%70’e kadar daha az güç kullanırken daha fazla performans sunuyor”.

M1 Max, M1 Pro ile aynı CPU’ya sahip. Ancak “devasa” bir 32 çekirdekli GPU da vaat ediyor. Tüm bunlar, M1 Pro’dan %70 ve M1’den 3,5 kat daha fazla olan 57 milyar transistör ekliyor. Bu nedenle M1 Max, Apple’ın şimdiye kadar ürettiği en büyük çip diyebiliriz. GPU, “kompakt bir profesyonel veya PC dizüstü bilgisayarında %40’a kadar daha az güç tüketirken üst düzey bir GPU ile; karşılaştırılabilir performans sunuyor” ve “kullanırken en büyük dizüstü bilgisayarlardaki en yüksek kaliteli GPU’ya benzer performans vaat ediyor”.

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