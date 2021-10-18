Apple MacBook Air 2022’nin Ekranı Böyle Olacak!

Sadece birkaç saat içinde piyasaya sürülecek olan MacBook Pro 2021; modellerinin ekranın üstünde bir çentik olacağı ortaya çıktı. Ayrıca Apple’ın çentiği pazarlama materyallerinden akıllıca gizlemeyi planladığı da söylentiler arasında.

Ayrıca, şirket mevcut tasarımını ortadan kaldırmayı planladığı için; yeni MacBook Air‌’in “çok daha iyi görüneceğini” söyleyenler de var. Bu tasarım, arkada daha kalından önde daha inceye geçiş yapan MacBook Air gövdesini ifade ediyor. Bir sonraki “MacBook Air”in “çok yuvarlak ve hafif” bir tasarıma sahip olacağı söylentiler arasında.

MacBook Air modelleriyle ilgili diğer raporlar; cihazın mevcut modeldekinden daha ince çerçeveli daha ince ve daha hafif bir versiyonunu; piyasaya sürmeyi planladığını gösteriyor.

Ekranın üstündeki çentiğe gelince, iPhone’un aksine bu, Face ID işlevi için muhafaza sensörleri için değil. Çentikte yeni bir 1080p web kamerası; bir ortam ışığı sensörü ve bir gösterge ışığı olacağı söyleniyor.

Yakın tarihli bir rapor, yeni nesil MacBook Air’in daha ince üst ve alt kenarlara sahip bir Mini LED ekranla geleceğini iddia ediyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarın yeni nesil Apple M2 işlemci tarafından destekleneceği ve yeni şarj portu için MagSafe markalı bir manyetik güç kablosuna sahip olacağını söyleyebiliriz.