Apple MacBook Pro Bu Ay Satışa Sunulacak!

Apple’ın yeni bir Apple Silikon işlemci, M1X üzerinde çalıştığına dair raporlar almaya başladığımızdan bu yana aylar geçti. Cihazların geçtiğimiz birkaç ay içinde piyasaya sürülmesini bekliyorduk. Ancak üretim sorunları nedeniyle satışa çıkmadı.

Şimdi yeni bir rapor, Apple’ın M1X yonga seti ile güçlendirilmiş; yeni MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını bu ayın sonlarında, yani Ekim 2021’de piyasaya sürmeye hazırlandığını gösteriyor.

Gelecek modellerin M1 yonga seti ile mi; yoksa seri üretime girmiş olan yeni M2 veya M1X yonga seti ile mi destekleneceğini bilmiyoruz. Şirket halihazırda M1 yonga seti ile çalışan MacBook Pro modellerine sahip, bu nedenle yeni modeller muhtemelen Apple tarafından piyasaya sürülmemiş yeni bir yonga setiyle gelecek.

Yeni bir rapor, cihazın sekiz yüksek performanslı çekirdek ve iki enerji verimli çekirdeğe sahip 10 çekirdekli bir Apple silikon işlemcinin yanı sıra 16 veya 32 çekirdekli GPU seçenekleri ve 64 GB‘a kadar RAM desteği ile paketleneceğini iddia ediyor.

MacBook Pro’nun yaklaşan 14 inç ve 16 inç modellerinin bir Mini-LED arkadan aydınlatmalı ekran sunmasını bekliyoruz. Quanta Computer’ın yaklaşan MacBook cihazlarının son montajından sorumlu olacağı ortaya çıktı. Şirketin MagSafe manyetik şarjını MacBook’a geri getirdiğini gösteren raporlar da var. Ayrıca Apple’ın TouchBar’dan kurtularak yerine fiziksel fonksiyon tuşlarını koyduğu söyleniyor.

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