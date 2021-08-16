Yeni Apple MacBook Pro Konsept Tasarımı Sızdırıldı

Son zamanlarda, Apple’ın Touch Bar’ı MacBook Pro serisinden tamamen kaldırmayı planladığını öne süren söylentileri bildirmiştik. Yeni nesil MacBook’un tanıtılmasına hala çok zaman var fakat Touch Bar’ı bir kalem yuvasıyla değiştiren yeni bir konsept tasarımla karşınızdayız.

Bir PatentlyApple raporuna göre, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Touch Bar yerine Pencil yuvasına sahip bir Apple MacBook Pro‘yu gösteren yeni bir patent yayınladı. Bu yuva, tam olarak klavyenin hemen üzerinde bulunan bir dokunmatik çubuğun yerleştirileceği yere koyulmuş.

Yuva ayrıca dizüstü bilgisayarın içine yerleştirilmiş, böylece bir kalem oraya yerleştirilirken kapatılabiliyor. Görünüşe göre kalem yuvası, şirketin Top F tuş sırasını, Kalemin kendisinde aydınlatılan işlevsel sembollerle değiştirmesini sağlayabilir.

Ayrıca, tasarımcı Sarang Sheth, tasarımı daha detaylı sergilemek için bu patentin 3D konsept render modellerini yaptı. Bu görüntülere bakıldığında, yeni MacBook Pro‘nun Pencil dahil edildiğinde dokunma hareketlerine sahip olacağı, ancak aynı zamanda Siri için Touch Bar’ın çok daha küçük bir versiyonunu ve belirli uygulamalara hızlı erişim de sunacağı gözlemleniyor.

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