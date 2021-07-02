Yeni MacBook Pro, Eylül Ayında Satışa Sunulacak

Geçen yıl Apple, kendi ARM tabanlı Apple Silicon’unu duyurdu ve bu yeni kategorideki ilk yonga seti, halihazırda MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini ve iMac gibi cihazlara güç sağlayan M1 adıyla karşımıza çıktı.

Kullanıcılar ve eleştirmenlerden gelen tepkiler Apple M1 yonga seti için oldukça iyi ve şirket artık Intel işlemcilerden kendi işlemcilerine geçiş sürecini başlattı. Bu, yakında Apple’ın tüm bilgi işlem cihazlarının şirketin kendi çiplerinden güç alacağı anlamına geliyor.

Cupertino merkezli teknoloji devinin yeni güncellenen MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarını piyasaya süreceği söyleniyor ve şimdi ise raporlar cihazların bu yıl Eylül ayında resmi olarak piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Yeni Apple MacBook Pro modellerinin tamamen yeni bir tasarım ve iki ekran seçeneğiyle geldiği söyleniyor. Bu ekran seçenekleri 14 inç ve 16 inçlik Mini LED ekrana sahip. Bloomberg’den Mark Gurman da kısa süre önce, Apple’ın yeni iPhone’larının lansmanına kadar herhangi bir önemli duyuru veya ürün açıklaması planlamadığı için önümüzdeki birkaç haftanın sessiz geçeceğini belirtti.

Çin’den gelen rapor, yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin sevkiyatlarının, cihazların resmi duyurusundan bir ay sonra satın alınabilmesi beklendiği için Ekim ayında zirveye ulaşacağını ekliyor.

Yeni MacBook Pro’ların düz kenarlı bir tasarıma, bir MagSafe şarj bağlantı noktasına ve HDMI ve bir SD kart yuvası okuyucu dahil olmak üzere birkaç bağlantı noktasına daha sahip olması bekleniyor. Ayrıca yeni nesil Apple Silicon yonga seti tarafından desteklenmesi bekleniyor.