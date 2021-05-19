Mini-LED MacBook Pro’lar Sınırlı Sayıda Satışa Sunulacak!

Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü birçok teknoloji şirketinin bir yandan daha çok üretim yapmasına ve daha çok satış yapmasına yol açtı. Bu durum şirketler açısında oldukça olumlu olsa da ortaya yeni bir sorunu daha çıkarmış oldu. Bu sorun kullanıcılardan gelen artan talebi karşılamayacak derecede büyümüş durumda.

Artan talep ile birlikte ortaya çıkan çip üretim kıtlığı sebebiyle birçok teknoloji firması üretimlerini kısıtlamaya başlıyor. İlk olarak Samsung‘un yeni bir Note serisini gelecek yıla bırakmasıyla başlayan sürece artık Apple‘da dahil oluyor. Şirket yeni Mini-LED ekranlara sahip olan iPad Pro‘lardan sonra ürün yelpazesini Mini-LED MacBook Pro‘lara çeviriyor ancak bunu sınırlı sayıda bir üretim ile yapıyor.

Digitimes tarafından paylaşılan habere göre Apple‘ın bu yıl için Mini-LED ekranlı MacBook Pro‘ların üretimlerini sınırlı sayıda yapacağı belirtiliyor. Şirketin Hindistan’daki Foxconn ve Wistron fabrikalarını etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle de üretimin azaltılması şirket için olumsuz bir işleyişin kapsını açıyor. Ayrıca bu salgının etkisi sadece yeni Macbook Pro‘ları değil aynı zamanda yeni halihazırda üretimine başlanan 12.9 inçlik iPad Pro‘ları da etkilemiş durumda.

Şirketin ilerleyen günlerde bu üretimde de bir sınırlandırmaya gideceği tahmin ediliyor. Bütün bu etkilerin yanı sıra bazı analistelere göre şirketin 2021 yılının dördüncü çeyreğinde oldukça fazla bir üretim sağlayacağı ve 2022’nin birinci çeyreğine kadar tam seri üretime devam edeceği bildiriliyor.