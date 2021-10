Apple, 16 inç ve 14 inç boyutlarında yeni MacBook Pro’yu tanıttı

Apple bugün yeni 2021 MacBook Pro‘yu tanıttı. 16 inçlik bir modelin yanı sıra yeni bir 14 inçlik model olmak üzere iki boyutta geliyor ve tasarımdan ekrana, bağlantıya, pile ve en önemlisi yeni M1 Pro ve M1 Max yonga setlerine kadar bir dizi değişiklik içerir.

Yeni MacBook Pro, alüminyum kasanın yanlarda kavisli şekliyle eski polikarbonat MacBook’ları biraz anımsatan yepyeni bir tasarıma sahip. iPhone ve iPad önceki modellerinin düz kenarlarına geri dönerken MacBook Pro’nun önceki modelin kavisli tasarımına geri dönmesi ilginç.

İçeride, yeni MacBook Pro‘nun ayrıca tamamen siyah bir arka plana yerleştirilmiş yeni bir klavyesi var. Yeni model artık tartışmalı Touch Bar‘a sahip değil ve bunun yerine artık Apple’ın kablosuz klavyelerine uyacak şekilde tam boyutlu standart bir dizi işlev tuşuyla değiştiriliyor.

Yeni model iki yeni ekranla geliyor. 16 inçlik model, 3456 x 2234 piksel çözünürlüğe ve 16,2 inç IPS LCD ekrana sahip. Bu arada 14 inçlik model, 3024 x 1964 piksel çözünürlüğe ve 14,2 inç IPS LCD’ye sahip. Her iki model de hassas yerel karartma ve kontrast için 10.000 mini LED kümesi içeren mini LED arka aydınlatmaya sahiptir. Her iki model de 120 Hz yenileme hızı (ProMotion), 1600 nit en yüksek parlaklık, 1000 nit sürekli parlaklık ve tam Display-P3 geniş renk kapsamına sahiptir. Her iki panel de HDR’yi destekler.

Apple, bu sefer panelin etrafındaki çerçeveleri de küçülttü ve yeni 1080p FaceTime HD kamera için üst kısma bir çentik ekledi. macOS, artık üstteki menü çubuğuna düzgün bir şekilde entegre olan bu yeni çentiğe uyum sağlamak için güncellendi. Çentik kesinlikle şu anda olması gerekenden çok daha geniş, bu da gelecekteki olası Face ID desteği için bir yer tutucu gibi görünüyor.

Yeni MacBook Pro ayrıca iki tweeter ve dört adet bass’dan oluşan altı hoparlörlü yeni bir ses sistemine de sahip. Hoparlörler artık Dolby Atmos için uzamsal sesi de destekliyor. Yeni makine aynı zamanda önceki nesle kıyasla azaltılmış gürültü tabanına sahip “stüdyo kalitesinde” mikrofonlara sahiptir.

Yeni MacBook Pro, Apple’ın yeni M1 Pro ve M1 Max çip üzerinde sistem işlemcilerinde çalışır. Daha küçük 14 inçlik modeli seçerseniz, varsayılan olarak M1 Pro seçeneklerini alırsınız, ancak bunu Apple’ın web sitesinden M1 Max ile yapılandırabilirsiniz. Daha büyük 16 inçlik modelle, varsayılan olarak M1 Pro veya M1 Max seçeneğine sahip olursunuz ve ardından gerekirse Apple’ın web sitesinden daha fazla yapılandırabilirsiniz.

Bu yeni işlemcilerle MacBook Pro, M1 Pro‘da 32 GB’a kadar veya M1 Max‘te 64 GB’a kadar birleşik belleğe sahip olabilir. Bu birleşik bellek olduğundan, grafiklerin yanı sıra sistem için de kullanılabilen bellek havuzunun aynısıdır.

Depolama açısından, Apple artık 7,4 GB/sn‘ye kadar okuma hızlarına sahip daha da hızlı SSD’ler kullanıyor. Bunlar 512 GB’den 8 TB’a kadar yapılandırılabilir.

Apple ayrıca yeni profesyonel dizüstü bilgisayarındaki bağlantıyı yeniledi. Önceki nesil MacBook Pro’daki bağlantı noktası seçimi, yeni modelin düzeltmeye çalıştığı, makinenin her zaman evrensel olarak eleştirilen bir yönüydü. Herhangi bir USB-A bağlantı noktası alamıyor olsanız da, artık tam boyutlu bir HDMI bağlantı noktası ve üç USB-C Thunderbolt 4 bağlantı noktasına bağlanan tam boyutlu bir SDXC kart yuvası var. Ayrıca, yüksek empedanslı kulaklıklar için daha güçlü bir amplifikatöre sahip 3,5 mm kulaklık jakı da bulunmaktadır. Son olarak Apple, yeni MacBook Pro’nuzu hızlı şarj edebilmek için artık USB-C bağlantı noktası yerine MagSafe bağlantı noktasını da geri getirdi.

Tüm bağlantı noktaları ve geliştirilmiş grafiklerle birlikte M1 Pro MacBook Pro, aynı anda iki adede kadar 6K Pro Display XDR‘yi destekleyebilirken, M1 Max, aynı anda üç 6K Pro Display XDR‘yi ve bir 4K ekranı ya da TV’yi destekleyebilir.

Yeni MacBook Pro ayrıca pil ömrünü de iyileştirdi. 16 inçlik model, 21 saate kadar video oynatma ve 14 saate kadar web taraması yapabilir. Bu arada 14 inçlik model, 17 saat video oynatma ve 11 saat web taraması yapabiliyor.

Yeni modeli şarj etmek için, 8 çekirdekli CPU M1 Pro’lu bir model alırsanız 67W USB-C şarj cihazı veya diğer CPU modellerinden herhangi birini alırsanız 96W USB-C şarj cihazı alırsınız. Kutuya bir USB-C – MagSafe 3 kablosu (2m) dahildir.

14 inç MacBook Pro 23.499 TL‘den, 16 inç ise 28.999 TL‘den başlıyor. Bugün Apple çevrimiçi mağazasında sipariş edilebilirler ve 2-3 hafta içerisinde kargo ile alabiliyorsunuz.