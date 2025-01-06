Teknoloji dünyasının en büyük etkinliklerinden biri olan CES 2025 başlıyor. Pek çok marka bu fuar kapsamında yeni cihazlarını görücüye çıkaracak ve Samsung da bunlardan biri. Samsung yeni televizyon modellerini CES 2025 kapsamında tanıttı. 8K çözünürlükle muhteşem bir görsellik sunan televizyonlar yapay zeka teknolojisi de barındırmakta. İşte Samsung’un yeni TV’lerinin özellikleri…

Samsung Yeni Televizyon Modellerini CES 2025’te Tanıttı!

Samsung CES 2025 kapsamında yeni televizyon modellerini görücüye çıkardı. Yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen cihazlar teknik özelliklerinin yanı sıra şık tasarımları ile de dikkat çekmekte. Samsung’un AI teknolojisi ile üretilen televizyon serisi Neo QLED, QLOED ve OLED modellerinden oluşmakta.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

AI teknolojisi ile tasarlanmış Samsung televizyonların yanı sıra kablosuz bağlantı özelliği bulunan TV modelleri de CES 2025’te sergilendi. Samsung kablosuz bağlantı özelliği bulunan televizyon modelleri; mini LED panel barındıran Neo QLED 8K QN990F ve QN900F, bunların yanı sıra bir de Neo QLED 4K QN90F, QN80F ve QN70F modelleri duyuruldu.

Samsung’un tanıtımını yaptığı TV’ler arasında Neo QLED 8K QN990F, amiral gemisi model olarak öne çıkmakta. Ekstra ince ve minimal bir tasarıma sahip olan televizyon yeni nesil işlemci NQ8 AI Gen3’ten gücünü almakta. Amiral gemisi bir yonga seti olan NQ8 AI Gen3; 8K çözünürlük, adaptif ses teknolojisi, HDR remastering ve renk iyileştirme gibi niteliklerle üst segment görüntü ve ses kalitesi sunmakta.

İlgili cihazda ye alan AI teknolojisi ile izlenilen içeriğin çeşidine göre ses ve görüntü otomatik olarak ayarlanmakta. Cihazda Wireless One Connect Box özelliği de bulunmakta ve bu sayede 10 metreye kadar olan mesafeden dahi sorunsuz bağlantı imkanı sunmakta. Bahse konu teknoloji aslında LG’nin Zero Connect Box teknolojisine benzemekte.

OLED 4K Serisi ile Ultra Net Görüntü

Samsung’un lanse ettiği bir diğer seri olan QLED 4K’da ise NQ4 AI Gen3 yonga seti yer almakta. 4K AI Upscaling Pro teknolojisinin bulunduğu TV modelleri 165 Hz tazeleme hızı ile ultra net görüntü sunmakta. Seride 100 inç ekran büyüklüğü ile QN80F modeli ve 115 inçlik ekrana sahip olan QN90F modeli yer alıyor ve bu modeller büyük ekran tercih etmek isteyenler için oldukça ideal.

Samsung yeni televizyonlarının hepsi yapay zeka teknolojisi barındırmakta. Yeni nesil AI teknolojisi Vision AI sayesinde televizyonlar kişiselleştirilebilmekte. Bunun yanı sıra Click to Search özelliği ile ekrandaki çeşitli detaylar hakkında anlık bilgi almak mümkün kılınıyor. Yeni nesil cihazlarda bulunan Samsung Food özelliği ise ekrandaki yiyecekleri tahlil ederek tarif tavsiyeleri verebiliyor. Bu özellik sayesinde bağlantı kurulmuş bir buzdolabının içindekiler analiz edilerek alışveriş için gerekli ürünler tespit edilebiliyor. Ayrıca üçüncü taraf uygulamalarla sipariş verilebiliyor.

Samsung AI Home Security teknolojisi bu televizyon modellerinin aynı zamanda güvenlik amaçlı da kullanılabilmekte. Bahse konu teknoloji sayesinde TV’de bulunan kamera ve mikrofonlar; faklı, olağan dışı bir görüntü ya da ses olduğu durumda bildirim gönderiyor. Bunların yanı sıra cihazlarda Generative Wallpaper ve Live Translate özellikleri de bulunuyor.

Samsung TV’ler Ne Zaman Satışa Çıkacak, Fiyatları Ne Kadar?

OLED ekran modeller olan S95F, S90F ve S85F de Samsung’un tanıtımını yaptığı TV’ler arasında yerini aldı. Daha parlak görünüm sunan ekranlara sahip olan cihazlar 42, 48, 55, 65, 77 ve 83 inç büyüklüğündeki panellerle gelmekte. Ekranların maksimum parlaklık noktası ise 1300 nite kadar çıkmakta.

NQ4 AI Gen3 işlemciye sahip olan S95F, serinin en üst modeli ve parlaklık noktası 4000 nite kadar ulaşabilmekte. 165 Hz’lik tazeleme hızı ile gelen TV’de, oyun oynarken 144 Hz’lik yenileme hızı ve FreeSync Premium desteği bulunuyor. Samsung’un lanse ettiği bir diğer model ise The Frame Pro oldu. Marka, yeni televizyonların fiyatları konusunda bir açıklama yapmadı. Cihazların çıkış tarihi ise kesin olarak açıklanmadı ancak kısa bir zaman içerisinde global pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.