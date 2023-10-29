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macOS Sonoma 14.2 Geliştirici Beta Sürümü Yayınlandı

Apple, macOS Sonoma 14.2 geliştirici beta sürümünü indirmeye açtı. Geliştiriciler, Apple Geliştirici Merkezi'ni ziyaret ederek veya mevcut macOS sürümünü güncelleyerek bu yeni sürüme erişebilirler.

Fatih Kuruçay

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macOS Sonoma 14.2 Geliştirici Beta Sürümü Yayınlandı

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İlk macOS Sonoma 14.2 geliştirici betası artık indirilebilir hale geldi. Test programına katılan geliştiriciler, Apple Geliştirici Merkezi’ni ziyaret ederek ya da beta sürümünü çalıştıran Mac’leri en yeni sürüme güncelleyerek en son sürüme erişebiliyor. Genel beta sürümleri genellikle geliştirici sürümleri yayınlandıktan kısa bir süre sonra Apple Beta Yazılım Programı aracılığıyla edinilebiliyor. İlk beta macOS Sonoma 14.1’in 25 Ekim 2023’te halka sunulmasının ardından geldi. Bu güncelleme, büyük ölçüde Müzik uygulamasındaki değişiklikleri ve Sistem Ayarları’nda yeni bir Kapsama ögesini içeriyordu. İlk yapı numarası 23C5030f idi.

macOS Sonoma 14.2 Geliştirici Beta Sürümü Yayınlandı

macOS Sonoma 14.2 yeni özelliklerle geldi

Sürümün bu ilk aşamasında, Apple’ın betaya ne gibi değişiklikler getirdiği belli değildir. Beta testçileri tarafından yapılan yakından inceleme, yeni özelliklerin piyasaya sürülmesinden sonraki birkaç saat içinde ortaya çıkacağını gösteriyor. AppleInsider ve Apple, kullanıcıların kritik görev ya da birincil cihazlara beta işletim sistemleri ya da diğer beta yazılımları yüklemelerini şiddetle tavsiye ediyor. Test uzmanları bunun yerine ikincil ya da gerekli olmayan donanım kullanmalı ve kritik verilerinin her zaman yeterli yedeğini sahip olduklarından emin olmalıdır.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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