Magsafe Artık Androide Geliyor – CES 2023’te Duyruldu

Kablosuz Güç Konsorsiyumu (WPC), CES 2023 sırasında kablosuz şarj için Qi2 adlı yeni bir standardı duyurdu.

Qi2, mobil cihazları ve giyilebilir cihazları şarj etme konusunda rahatlık ve verimlilik için mobil endüstrisini küresel bir standart altında birleştirmeyi amaçlayan yeni bir standart olarak karşımıza çıkıyor.

Basın bültenine göre:

“Tüketiciler ve perakendeciler, hangi cihazların Qi sertifikalı olduğu ve Qi ile çalıştıklarını iddia eden ancak Qi sertifikalı olmayan cihazlar konusunda kafalarının karıştığını söylüyorlar. Bu kafa karışıklığı, kötü bir kullanıcı deneyimine ve hatta güvenlik sorunlarına yol açabilir,” diyor konsorsiyumun yönetici direktörü Paul Struhsaker.

“Standartımız, tüketicilere cihazlarının güvenli, verimli ve diğer markalarla birlikte çalışabilir olduğunu garanti ediyor. Qi2, kablosuz şarj için küresel standart olacak ve tüketicilere ve perakendecilere bu güvenceyi sağlayacak.” diye ekliyor.

Qi2, Apple‘ın yeni iPhone serilerinde standart hale getirdiği MagSafe teknolojisini temel alarak inşa edilecek. Ancak Qi2, özel olarak MagSafe‘i değil, yeni Manyetik Güç Profilini kullanıyor. Bu, telefonların ve diğer şarj edilebilir pille çalışan mobil ürünlerin, hem enerji verimliliği hem de daha yüksek şarj hızları için şarj cihazlarıyla mükemmel şekilde hizalanmasını sağlıyor.