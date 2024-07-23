Meta Ray Ban marka ürettiği akıllı gözlüğünü geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtmıştı. En kullanışlı akıllı gözlüklerden biri olarak bilinen giyilebilir teknoloji ürününün yenisi geliyor. Bir sosyal medya kullanıcısının Mark Zuckerberg’e yönelttiği soru neticesinde yeni gözlüğün gelişi kesinleşti. Mark Zuckerberg’in doğruladığı üzere yeni Meta AR gözlük 2024’te gelecek. İşte detaylar…

Mark Zuckerberg Doğruladı: Yeni Meta AR Gözlük 2024’te Gelecek

Meta artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik (AR ve VR) cihazları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor ve bu alanda piyasaya sunduğu cihazlar oldukça beğeniliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl sonuna doğru piyasaya sürülen Meta Ray Ban akıllı gözlüğü alanında en çok tercih edilen ve en kullanışlı giyilebilir teknoloji cihazlarından biri oldu. Şimdi ise Meta yeni bir AR gözlüğü geliştirmekte ve bu gözlüğün 2024 bitmeden piyasaya sunulması bekleniyor.

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Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcı, bir gözlük fotoğrafı paylaşarak bunun Meta’ya ait olup olmadığı konusunda Zuckerberg’e bir soru yöneltti. Görselde görüldüğü üzere cihaz Meta’nın ilk akıllı gözlüğünden daha farklı bir tasarıma sahip. Daha kalın çerçeveli ve söylenildiğine göre sapları ise bükülebilir özellikli. Aslında pek çok kullanıcı Meta’nın ilk gözlüğünün tasarımını daha çok beğenmiş durumda, ancak yeni çıkacak gözlüğün de ayrıntılı ve tasarımının tam olarak belli olduğu bir görsel henüz bulunmuyor.

Bahse konu sosyal medya kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Mark Zuckerberg, bu yıl bitmeden yeni bir AR gözlüğünün tanıtılacağının sinyalini verdi. Meta CEO’su Zuckerberg, gözlüğün özellikleri hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Yani Meta’nın yeni AR gözlükleri yine Ray Ban markasıyla mı gelecek, henüz belli değil. Bununla birlikte fotoğraftaki gözlüğün gerçekten Meta’nın yeni gözlüğü olup olmadığı da muallak.

Meta’nın Yeni AR Gözlüğünün Özellikleri Nasıl Olacak?

Meta, 25 Eylül 2024 tarihinde “Meta Connect” adında bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte yeni Meta AR gözlüğünün lanse edilmesi beklenmekte. Zira 2023 yılında gerçekleştirilen Meta Connect etkinliğinde, hali hazırda piyasada bulanan Meta gözlüğü tanıtımı gerçekleştirilmişti.

Meta yeni AR gözlüğü hakkında piyasanın en çok merak ettiği detay şirketin Ray Ban ile çalışıp çalışmayacağı. Çünkü Meta Ray Ban gözlüğü üstün özelliklere sahip olduğu kadar tasarımıyla da göz dolduruyor. Bununla birlikte kısa bir zaman önce Meta ile Ray Ban yollarının ayrılabileceği gündeme gelmişti. Gözlük hakkında bilinen başka bir bilgi bulunmuyor. Bu konuda herhangi bir açıklama geldiğinde buradan sizlere duyuruyor olacağız.