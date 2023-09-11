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MediaTek Dimensity 7200 Ultra tanıtıldı!

MediaTek, hangi cihazların Dimensity 7200 Ultra ile geleceğini açıklamadı. Ancak Xiaomi alt markası Redmi Note 13 Pro Plus'ın bu işlemci ile donatılacağını duyurdu. MediaTek Dimensity 7200 Ultra, TSMC'nin 4nm mimarisini temel alan sekiz çekirdekli bir işlemci. Kurulum, 2,8 GHz hızında çalışan iki ARM Cortex A715 çekirdeği ve 2 GHz hızında çalışan altı Cortex A510 çekirdeğinden oluşuyor.

Ayşen Sıla

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MediaTek, bugün yeni Dimensity işlemcisini duyurdu. En yeni yonga seti MediaTek Dimensity 7200 Ultra oldu. Bu yılın başında tanıtılan Dimensity 7200’e ek olarak sunuluyor. İşlemci, Dimensity 7200’ün biraz daha iyi bir versiyonu gibi görünüyor. En yeni Dimensity 7200 Ultra, TSMC’nin 4nm sürecini temel alıyor.

MediaTek Dimensity 7200 Ultra, TSMC’nin 4nm mimarisini temel alan sekiz çekirdekli bir işlemci. Kurulum, 2,8 GHz hızında çalışan iki ARM Cortex A715 çekirdeği ve 2 GHz hızında çalışan altı Cortex A510 çekirdeğinden oluşuyor. Yonga seti ayrıca grafikler için Mali-G610 GPU’ya sahip. Hem LPDDR4x hem de LPDDR5 RAM’i destekliyor.

Dimensity 7200 Ultra, 30 fps’de 4K video kaydının yanı sıra 200 MP’ye kadar kameralarla uyumlu. 144Hz yenileme hızında Full HD+ ekranları destekleyebiliyor. Yonga seti ayrıca AI işleme için beşinci nesil MediaTek APU 650‘ye sahip. Imagiq 765 ISP sayesinde 14 bit HDR görüntü işlemeyi destekliyor.

Dimensity-7200-Ultra

MediaTek Dimensity 7200 Ultra çift 5G bekleme, VoNR ve taşıyıcı toplama desteğiyle 5G uyumlu. Ayrıca değişken işleme, akıllı kontrol ve daha fazlası için HyperEngine 5.0 oyun motoruna da sahip.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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