MediaTek Dimensity 9200 önümüzdeki ay geliyor

Geçen yıl MediaTek, TSMC’nin 4nm üretim sürecine dayanan ilk yonga setini piyasaya sürdü ve ARM’nin yüksek performanslı Cortex-X2 çekirdeğini ilk kullananlardan biriydi. Kasım ayı yaklaştığı için şirketin yeni nesil amiral gemisi yonga setini piyasaya sürmesini beklemek mantıklı.

Güvenilir bir bilgi kaynağına göre MediaTek, öncekine göre %25 performans artışı vaat eden ARM’nin Cortex-X3’ü ile önümüzdeki ay Dimensity 9200 yonga setini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni Immoralis G715 GPU’nun da performansı artırarak ortaya çıkması bekleniyor. Yonga seti, hala TSMC’nin 4nm üretim mimarisini temel alacak ve muhtemelen daha önce olduğu gibi aynı Cortex-A710 ve Cortex-A510 çekirdeklerini kullanacak.

Dimensity 9200‘ün, Aralık 2022’de Vivo ve Oppo‘dan çeşitli telefonlarda selefinden çok daha erken gelmesi bekleniyor.