Ana SayfaTeknoloji HaberleriMediaTek Dimensity 9200 önümüzdeki ay geliyor

MediaTek Dimensity 9200 önümüzdeki ay geliyor

MediaTek'in yeni nesil amiral gemisi çipinin adının Dimensity 9200 olacağı bildiriliyor. Çıkış zamanı Kasım ayı olarak öngörülüyor. Her zamanki gibi, CPU X3'e yükseltilmeye devam edecek ve GPU, Arm'ın en yeni G715'ini kullanmalı.

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
4
MediaTek Dimensity

Carvak Nedir? Carvak Güvenilir Mi?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok web sitesi hayatımıza girdi. Bu web siteler insanların hayatını kolaylaştırıyor....

Geçen yıl MediaTek, TSMC’nin 4nm üretim sürecine dayanan ilk yonga setini piyasaya sürdü ve ARM’nin yüksek performanslı Cortex-X2 çekirdeğini ilk kullananlardan biriydi. Kasım ayı yaklaştığı için şirketin yeni nesil amiral gemisi yonga setini piyasaya sürmesini beklemek mantıklı.

Güvenilir bir bilgi kaynağına göre MediaTek, öncekine göre %25 performans artışı vaat eden ARM’nin Cortex-X3’ü ile önümüzdeki ay Dimensity 9200 yonga setini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni Immoralis G715 GPU’nun da performansı artırarak ortaya çıkması bekleniyor. Yonga seti, hala TSMC’nin 4nm üretim mimarisini temel alacak ve muhtemelen daha önce olduğu gibi aynı Cortex-A710 ve Cortex-A510 çekirdeklerini kullanacak.

Dimensity 9200‘ün, Aralık 2022’de Vivo ve Oppo‘dan çeşitli telefonlarda selefinden çok daha erken gelmesi bekleniyor.

-- Reklam --

Counter Strike 1.6 Hileleri 2022

Günümüzün en çok oynanan FPS oyunlarının başında gelen CS:GO'nun atası olan Counter Strike 1.6, internet kafelerde çocukluğumuzun en eğlenceli...
Önceki İçerik
Carvak Nedir? Carvak Güvenilir Mi?
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.