Qualcomm ile MediaTek arasında olan rekabet hız kesmeden devam ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3’e rakip olan Dimensity 9300’nin ardından şimdi de MediaTek Dimensity 9300+ geliyor. Bu yeni yonga seti merakla bekleniyordu ve sonunda MediaTek Dimensity 9300+ çıkış tarihi belli oldu. İşte MediaTek’in yeni chip setinin özellikleri ve çıkış tarihi…

MediaTek Dimensity 9300+ Çıkış Tarihi Açıklandı

Akıllı telefon piyasasına güç veren işlemcilerin üreticileri Qualcomm ve MediaTek sürekli bir rekabet içerisindeler. MediaTek’in bir önceki işlemcisi Dimensity 9300, Snapdragon 8 Gen 3’e rakip olarak piyasaya sürülmüştü. MediaTek Dimensity 9300 yonga seti 4’er tane Cortex – X4 CPU çekirdeği ve Cortex-A720 CPU çekirdeği bulunan bir konfigürasyona sahip.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Aslında pek çok akıllı telefonda bu çekirdeklere ek olarak düşük güç verimliliğine sahip CPU çekirdeği de bulunur. Güç verimliliği bakımından diğerlerinden daha düşük seviyede olan çekirdekler de telefonlarda daha az güç gerektiren işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılır. Ancak bu işlemcide bahse konu çekirdekten bulunmuyor. Bu durum da aslında chipin eleştirilere maruz kalmasına neden oluyor.

Söz konusu durum, akıllı telefon piyasasında, cihazın verimliliğini aşağı çekmesi ve aşırı ısınması gibi problemlerin yaşanabileceğine yönelik eleştirilerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu eleştirileri haklı çıkaran bir durum şimdiye dek vuku bulmadı. Vivo X100 serisinde şu anda Dimensity 9300 SoC kullanılmakta ve bu konuda herhangi bir şikayet de bulunmuyor. Tabii cihazların eskimesiyle birlikte eleştirileri haklı çıkaracak sonuçlar ortaya çıkar mı, yaşayıp göreceğiz.

MediaTek Dimensity 9300+ Ne Zaman Çıkacak?

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre MediaTek Dimensity 9300+ yonga setinin 7 Mayıs 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

MediaTek Dimensity 9300+ Özellikleri

MediaTek Dimensity 9300+’ın özelliklerine baktığımızda ise işlemcinin birinci kalite Cortex – X4 CPU çekirdeği barındıracağını söyleyebiliriz. Çekirdek, 3,40 GHz’e kadar hıza çıkabilecek ki bu değer bir önceki model 9300 SoC modelinde 3,25 GHz seviyelerinde. 9300+’ın diğer üç CPU çekirdeği ise tıpkı bir önceki modeldeki gibi 2,85 GHz hızında olacaklar.

Dimensity 9300+’da 4 tane de Cortex-A720 CPU çekirdeği bulunacak ki bu da diğer modeldeki gibi 2.0 GHz hızında olacak. Yeni 9300+ yonga seti aslında 9300 SoC ile ileride çıkacak olan 9400 işlemci arasındaki bir geçiş yonga seti olarak tanımlanabilir. MediaTek Dimensity 9300+ işlemcisinin ilk kullanılacağı cihaz ise Vivo X100s olacak. Vivo X100s de üst segment bir akıllı telefon olarak sunulacak.

Bunların yanı sıra 9400 işlemcinin yeni amiral gemisi olacağı söylenmekte. İkinci nesil 3nm üretim teknolojisinin kullanılacağı yonga setinin de yeni nesil Cortex – X5 CPU çekirdeklerini barındıracağı söylenmekte.