Meizu Akıllı Saatler, 31 Mayısta Görücüye Çıkıyor!

Bugün erken saatlerde Meizu, akıllı saati için çevrimiçi rezervasyonları açtığını resmi olarak duyurdu. Bu akıllı saat, Qualcomm Snapdragon Wear 4100 işlemciye sahip ve 31 Mayıs 2021‘de piyasaya sürülecek.

Marka, duyuruyu Çinli bir mikroblog web sitesi olan resmi Weibo hesabında yaptı. Çinli teknoloji devinin Meizu akıllı saati şu anda ön siparişe hazır ve Snapdragon 4100 yonga setinin yanı sıra eSIM desteği de bulunuyor.

Bu, arama yapabilmesini ve eşleştirilmiş akıllı telefonlara güvenmemesini sağlayarak onu tamamen bağımsız kılıyor. ESIM ayrıca 4G ağını da destekliyor. Harika öyle değil mi ?

Meizu akıllı saat, müzik çalma, etkinlik izleme, mobil ödeme hizmetleri ve daha fazlasını içeren akıllı saatlerle ortak olan birçok özelliğe sahip olacak. Cihaz, şirketin akıllı saatleri için geliştirilen Flyme OS ile çalışacak.