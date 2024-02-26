Meizu Akıllı Telefon Sektörüne Geri Dönüyor

Geely’nin sahibi olduğu şirket, akıllı telefon işini bıraktığını duyurduktan sadece yedi gün sonra Meizu’nun 29 Şubat’ta yeni bir akıllı telefon piyasaya süreceğini doğruladı. Weibo’da yayınlanan ilk tanıtım görseline göre yeni cihaz, Meizu 21 Pro olarak adlandırılacak ve 6,79 inç ekrana sahip oluyor.

Meizu 29 Şubat’ta yeni bir akıllı telefon çıkarıyor

Şirketin CEO’suna göre 21 Pro, Meizu’nun akıllı telefon işindeki kuğu şarkısı olmalıdır. Perşembe günkü etkinliğin, cep telefonlarından yapay zekaya geçişi resmen işaretleyeceği için tarihi bir olay olduğu söyleniyor. Şu anda bu cihaz hakkında çok az bilgi mevcut. CEO, Xiaomi 14 Ultra ve Huawei Pocket 2’de bulunanlardan daha üstün olan gelişmiş AI konseptlerini içereceğini belirtti ancak bunların neleri içerdiği belli değildir.

CEO, FlymeOS ekibinin yeniden yapılandırılacağını ve Open AI gibi dünya çapında mevcut LLM’ler için AI terminalleri geliştirmeye başlayacağını söylediği için Meizu 21 Pro’nun ne tür bir destek alacağı merak ediliyor.