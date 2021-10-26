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Meizu Pop 3 Kulaklıklar Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Meizu Pop 3 TWS kulaklıklar, yarı kulak içi bir tasarıma sahip ve Meizu akustik mirasını taşıyor. Her bir kulaklık sadece 4,5 gram ağırlığında, bu da oldukça hafif olduklarını gösteriyor. Ürün, gürültü azaltma için Çevresel Gürültü Önleme (ENC) desteğiyle birlikte geliyor ve ayrıca IPX5 derecesine sahip, bu da onu su geçirmez hale getiriyor. Kulaklıklar yaklaşık 35 dolarlık bir fiyat etiketi sunuyor.

Ayşen Sıla

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Meizu-POP3

Meizu, yeni nesil gerçek kablosuz kulaklıkları Meizu Pop 3‘ü resmi olarak piyasaya sürdü. Kulaklıklar yaklaşık 35 dolarlık bir fiyat etiketi sunuyor.

Meizu Pop 3 TWS kulaklıklar, yarı kulak içi bir tasarıma sahip. Ayrıca Meizu akustik mirasını taşıyor. Her bir kulaklık sadece 4,5 gram ağırlığında, bu da oldukça hafif olduklarını gösteriyor.

13 mm dinamik birim sürücüleri ile birlikte gelir ve kulaklıkları diğer cihazlara bağlamak için Bluetooth 5.2‘yi destekliyor. Ürün, gürültü azaltma için Çevresel Gürültü Önleme (ENC) desteğiyle birlikte geliyor. Ayrıca IPX5 derecesine sahip, bu da onu su geçirmez hale getiriyor.

Meizu-POP3

Ayrıca, kulaklıklar dokunmatik kontrolleri destekleyerek; kullanıcıların müzik çalmayı kontrol etmelerine ve bir telefon görüşmesini kabul etmelerine veya reddetmelerine olanak tanıyor. Bu arada açılır hızlı eşleştirme desteği ile birlikte geliryor ancak şirketin kendi Flyme OS‘sini çalıştıran cihazlarla sınırlı olduğunu belirtelim.

Pil ömrüne gelince, Meizu Pop 3 TWS kulaklıkların 40 mAh pili var. Ve bu da kullanıcıların şarkıları altı saate kadar dinlemelerini sağlıyor. Şarj kutusunun 400 mAh pili ile müzik çalma süresi 24 saate kadar artıyor.

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KaynakiGeekPhone

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