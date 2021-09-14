Meizu, Yeni Lansmanını 22 Eylül’de Yapacak!

Bugün Meizu, 22 Eylül’de Meizu 18s, Meizu 18s Pro ve Meizu 18x adlı üç yeni akıllı telefonu duyuracağını doğruladı. Çinli marka ayrıca yaklaşmakta olan lansman etkinliği aracılığıyla Flyme UI, Lipro ve PANDEAR dahil olmak üzere yaklaşık 30 ürünü tanıtacağını da doğruladı.

Söylentilere göre Meizu 18s’de 6.2 inç AMOLED QHD+ 120Hz ekran, Snapdragon 888 Plus işlemci, 20 megapiksel ön kamera, 64 megapiksel + 16 megapiksel + 8 megapiksel üçlü kamera ünitesi ve 36W hızlı şarjlı 3.910 mAh pil bulunuyor.

Meizu 18s Pro 6.7 inçlik AMOLED QHD + 120Hz ekran, Snapdragon 888 işlemci, bir 44 megapiksel ön kamera, 50 megapiksel + 32 megapiksel + 8 megapiksel + 0.3 megapiksel dört kamera kurulumu ve 4,410mAh ile40W hızlı şarjlı pil bulunuyor. Her iki modelde de ekran içi parmak izi okuyucu, 8 GB / 12 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama ve Android 11 işletim sistemi bulunuyor.

Meizu 18x’in ise Snapdragon işlemci tarafından destekleneceğine dair söylentiler bulunuyor. Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç OLED ekrana sahip olması muhtemel. 64 megapiksel kamera tarafından yönetilen üçlü bir kamera ünitesine ev sahipliği yapabilir.