Merakla Beklenen PS5 Pro Ön Siparişe Açıldı, İşte Fiyatı!

PlayStation 5’in üst sürümü olan PS5 Pro özellikleri ve tasarımı ile oyun tutkunlarını oldukça etkileyen konsollardan biri oldu. Cihazın çıkışı heyecanla bekleniyordu ve nihayet PS5 Pro ön siparişe açıldı. Yüksek fiyatlı bir konsol olmasına rağmen büyük bir taleple karşılaşan PS5 Pro şimdiden pek çok sitede stokları tüketti bile. Peki PS5 Pro Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman satışa çıkacak, bakalım…

PS5 Pro Ön Siparişe Açıldı

Sony kısa bir zaman önce PlayStation 5 Pro özelliklerini duyurdu. Oyun tutkunları tarafından uzun zamandır beklenen PlayStation yeni konsolu PS5 Pro bugün (26 Eylül) PlayStation Direct üzerinden ön siparişe açıldı. Eylül ayında oyun severlere muhteşem yenilikler sunan Sony, PS5 Pro ile birlikte PlayStation’ın 30. yıldönümüne özel ürünleri de ön siparişe sistemine ekledi.

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PS5 Pro satışları şimdilik yalnızca PlayStation Direct üzerinden yapılabilmekte ancak stok sorunu olduğu için konsolu satın almak isteyenler “sıra” sistemine dahil olmak zorunda. PS5 Pro için öyle yoğun bir talep oldu ki sistem kilitlendi. Sony queue sistemine (sıra sistemi) dahil olanların sabırlı olmasında yarar var zira 10 Ekim 2024 tarihine kadar bir daha ön sipariş fırsatı olmayacak.

PlayStation 5 Pro özellikleri bakımından oldukça güçlü bir yapıya sahip diyebiliriz. Lanse edildiği üzere konsol, güçlü donanım özelliklerine gereksinim duyan GTA oyununun 7.’sini bile rahat bir şekilde çalıştırabilecek. Yapay zeka teknolojisi ile donatılmış oyun konsolu hem performans hem de görsel bakımdan etkileyici bir deneyim sunmakta. Yani konsolu satın almayı düşünenler varsa elini çabuk tutmasında fayda var.

PlayStation 5 Pro Ne Zaman Çıkacak?

PS5 Pro ön siparişi için ikinci fırsat 10 Ekim’de sunulacak. Bu defa da farklı bir perakende ağında ön siparişe açılacak olan PS5 Pro, 7 Kasım 2024 tarihinde de satışa sunulacak. PS5 pro hali hazırda ABD ve Birleşik Krallık pazarında ön siparişte ancak Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede halen sipariş süreci başlamış değil.

PS5 Pro Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

PlayStation 5 Pro fiyatı 800 Euro, 700 Dolar ve 700 Pound şeklinde açıklanmış durumda. Fiyatlı bir ürün olmasına rağmen stoklar hızla tükenmekte. Cihazın Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmış değil. PS5 pro ülkemizde de satışa çıkacak Sony cihazlarından biri ve fiyatı belli olduğunda biz de sizlere buradan duyuruyor olacağız.