Meta Ray Ban akıllı gözlüğü piyasada önemli bir yere sahip ve kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmekte. Meta Ray Ban; ergonomik ve kolay kullanışlı bir gözlük olmasının yanı sıra hayat kolaylaştıran nitelikleri ile sektörün en beğenilen cihazlarından biri. Bu kullanışlı cihazın özellikleri artırıldı; Meta akıllı gözlüğü Ray Ban’a yapay zeka güncellemesi geldi. Güncellemeyle birlikte gözlüğe yüklenen yenilikler içerikte.

Meta Akıllı Gözlüğü Ray Ban’a Yapay Zeka Güncellemesi Geldi!

Dev sosyal medya şirketi olan Meta, akıllı gözlük alanında da son derece kullanışlı ve üst düzey özelliklere sahip bir cihazı ile piyasada geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmekte. Meta Ray Ban akıllı gözlüğü piyasaya sürüldüğü günden itibaren kullanıcının ilgisini çekmeyi başardı.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Hem işlevsel hem de kolay kullanıma sahip olan Meta giyilebilir teknoloji ürünü Ray Ban akıllı gözlüğü artık yapay zeka konusunda daha üstün özelliklere sahip olacak. Meta, Ray Ban akıllı gözlüğüne yeni AI güncellemesi yükledi. Bu güncelleme ile gözlük; canlı çeviri, canlı yapay zeka ve Shazam özelliklerine sahip oldu. Şimdilik bu güncelleme yalnızca erken erişim programı kapsamında cihazı satın alanlara sunuldu. İlerleyen zamanda güncellemenin kapsamı genişlemesi beklenmekte.

Güncelleme ile gelen canlı yapay zeka özelliği sayesinde Meta Ray Ban gözlüğü, cihazda bulunan yerleşik kamera ile kullanıcının görüş alanının tamamını görebiliyor. Bunun yanı sıra cihazda bulunan canlı AI, kullanıcı ile anlık olarak sohbet edebilmekte. Bunların yanı sıra cihaz eller serbest yardımı sağlayabilir özelliğine de sahip oldu.

Meta Ray-Ban akıllı gözlüğü eller serbest yardım kapsamında pek çok konuda, kullanıcı daha sormadan fikrini söyleyebilecek. Örneğin bahçe işleri, yemek hazırlama, gezi rotası belirleme ve benzeri gibi konularda öneri verebilecek. Üstelik tüm bunlar için Hey Meta komutuna da ihtiyaç olmayacak.

Canlı Çeviri Özelliği!

Meta akıllı gözlüğü Ray Ban’a eklenen bir diğer yeni özellik ise canlı çeviri. Bu kapsamda cihaz Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca dilleri ile İngilizce arasında canlı çeviri yapabilecek; çeviri her iki taraflı olarak yapılabilecek. Meta Ray Ban kullanıcısının karşısındaki kişi bahse konu dillerden birini konuştuğunda canlı çeviri anında söylenenleri çevirebilecek ve bu çeviri gözlüğün bağlı olduğu akıllı telefon ya da hoparlörler vasıtası ile kullanıcıya iletecek. Bu özellik gözlüğe muhteşem bir yenilik katmış diyebiliriz.

Canlı yapay zeka ve canlı çevirinin yanı sıra gözlüğe Shazam özelliği de güncelleme ile eklenmiş durumda. Bu özellik sayesinde cihaz şarkıları tanımlayabilmekte. Örneğin Meta Ray Ban kullanıcısı “Hey Meta, bu şarkının adı ne?” dediğinde Shazam anında şarkıyı tanımlayabilecek. Görüldüğü üzere Meta Ray Ban muhteşem güncellemeler almış durumda. Ancak bu özellikler şimdilik sadece Kanada ve Amerika bölgesinde erken erişim katılımcılarına sunulacak. Kısa bir süre sonunda da daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması beklenmekte.