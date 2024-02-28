Sosyal medya yazılımları ile tanıdığımız Meta daha öncesinde VR gözlüğü olan Meta Quest serisi ile kullanıcıyla buluşmuştu. Şirketten uzun zamandır bir artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü beklenmekte idi. Bu kapsamda Meta yaklaşık 8 yıllık bir süredir AR gözlüğü üzerince çalışmaktaydı. Gözlük hakkında nihayet beklenen haber geldi. Meta AR gözlüğü 2024’te piyasaya çıkıyor. İşte söz konusu Meta artırılmış gerçeklik gözlüğü ile ilgili detaylar…

Meta AR Gözlüğü 2024’te Piyasaya Çıkıyor

Meta’nın gerçek bir AR gözlüğü üzerinde çalışmalar yaptığı bilinmekte idi. Bu kapsamda milyar dolarlarca yatırım yapan şirket “Nazare” olarak adlandırdığı artırılmış gerçeklik gözlüğünü bu yıl piyasaya sürmeyi hedefliyor. Meta’nın VR gözlüklerinden oldukça farklı olacak bu gerçek AR gözlüğü; hafif bir tasarıma ve gelişmiş özelliklere sahip olacak şekilde dizayn edilmiş durumda. Dışardan bakıldığında bahse konu AR gözlüğü sıradan bir gözlükmüş gibi görünecek.

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Meta AR gözlüğü Nazare ile birlikte bir de Hypernova olarak tanımlanan ve Nazare’den daha uygun fiyatlı bir AR gözlüğünü de kullanıcıya sunmayı hedefliyor. 2024 yılında piyasaya çıkarılması planlanan Hypernova Nazare’den bir tık daha düşük bir model olabilir.

Meta’nın yaptığı açıklamalara göre bahse konu AR gözlükleri akıllı telefonlar ile eşleştirilerek kullanılabilecek. Bu kapsamda kullanıcı bildirimleri ve bazı bağlamla ilgili bildirimleri minik bir ekrandan görebilecek. Meta AR gözlükleri işlevsellik bakımından Google Glass’a benzeyecek ancak tasarım olarak klasik gözlük çerçeveleri ile gelecek.

Meta Artırılmış Gözlük Geliştirme Süreci

Sosyal medya yazılımları ve VR başlık alanındaki başarısı düşünülünce, insanlar “Meta neden bir AR gözlüğü üretmek için bu kadar uzun bir zaman harcadı” şeklinde düşüncelere kapılmaktalar. Bu iki teknolojik cihazı aslında üretim süreci oldukça farklı. Meta’nın söz konusu AR gözlüğünü geliştirirken en çok zorlandığı konulardan biri uygun bir giriş yöntemini bulmak oldu. Bu alanda VR kontrolleri, evden ziyade dış ortamda kullanılacak olan AR gözlükleri için yeterli pratikliğe sahip değil.

Cihazın ses teknolojisi olgunluk seviyesine erişmiş ancak bazı metinleri dışarıda, başkalarının yanında, yüksek sesle söylemek herkesin tercih edeceği bir durum değil. Bu iş için sanal bir klavye kullanılabilir fakat bu durum hem kullanıcıyı yorar hem de dokunmatik ekranların dokunsal geri bildirimi gerçekleşmez. Bu sebeplerden ötürü Meta AR gözlüğü çalışmaları uzun bir süre aldı. Gelinen noktada ise bahse konu iki AR gözlük de bir nöral bileklik ile paketlenecek. Bu bileklik kollardaki nöral sinyalleri EMG kullanarak okuyabilecek.

Bununla birlikte bahse konu cihaz parmak hareketlerini takip edebilme ve ince parmak jestlerini bile algılama özelliğine sahip olacak. Söz konusu bileklik Meta’nın AR gözlükleri ile birlikte “bir kontrol yöntemi” olarak kullanıcıya sunulacak.

AR Gözlüğü Alanında Rekabet Artıyor

Teknolojinin hızla gelişimi markaların birbiri ile rekabetini artırıyor. Meta AR gözlüğü de elbette rakipsiz kalmayacak. Bu kapsamda Apple’dan ve Google’dan yeni haberler var. Apple’ın 2025 yılında bir AR gözlüğü çıkarmayı hedeflediği ve Google’ın ise AR gözlüğü geliştirmek için tedarikçi satın aldığı gelen duyumlar arasında. Amazon ve benzeri gibi markalar da elbet pazar paylarını almayı hedefleyeceklerdir. Ancak bu kapsamda Meta oldukça yüksek bir yatırım ve uzun süreli çalışma ile rekabette önce gibi görünüyor.