Yapay zeka teknolojisi artık hayatımızın pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Dijital çağda kendine önemli bir yer edinen yapay zeka oyunlardan sosyal medyaya, telefonlardan ev aletlerine kadar pek çok alanda kullanılmakta. Bu alanda çalışmalarına hız vermeyi düşünen Meta Facebook ve Instagram’ı yapay zeka ile güçlendirecek. Peki, hemen herkesin kullandığı söz konusu sosyal medya uygulamalarında neler değişecek, işte detaylar…

Meta Facebook ve Instagram’ı Yapay Zeka ile Güçlendirecek

Meta, yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandırmaya ve bu kapsamda doğru bir strateji ile ilerlemeye gayret gösteriyor. Yapılan açıklamaya göre Meta, 2026’ya kadar olan iki yıllık dönemde yapay zeka teknolojilerinin ağırlıkta olduğu bir yol haritası belirledi. İki yıllık süreçte yapay zeka çalışmalarına yoğunlaşacak olan Meta, bahse konu teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlediğini ve kısa zaman içinde daha çok alanda karşımıza çıkacağını belirtiyor.

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Yapay zeka teknolojisinin dijital dünyaya hızlı bir şekilde yayılacağını söyleyen Meta, Facebook ve Instagram’ı yapay zeka ile güçlendirmeyi planladığını deklare etti. Bahse konu söylemler Meta’nın yatırımcıları tarafından oldukça olumlu karşılanıyor. Neticede yapay zekanın küresel çapta yadsınamaz bir yayılması söz konusu. Ayrıca Meta’nın bu kararının şirketin hisse senedi fiyatlarını da artıracağı düşünülmekte.

Meta ve yatırımcıları umutlu olsa da elbette kullanıcı burada oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Facebook ile Instagram’a eklenecek yapay zeka yenilikleri kullanıcı tarafından sevilmezse, bütün umutlar boşa çıkabilir. Bunu elbette ilerleyen süreçte göreceğiz.

Tom Alison: Yapay Zeka Temelli İçerikler Gelecek

Meta’nın yapay zekayı bahse konu sosyal medya hesaplarına nasıl entegre edeceği konusunda söylenenlere göre; teknolojiyi öncelikle Reels ve videolarda kullanacağı belirtilmekte. Bunun yanı sıra şirket, söz konusu içerikleri akışta ön plana çıkarmayı planlıyor. Meta’nın yapay zeka konusunda ileri seviyelerde çalışmalar yürüttüğü, bu alanda donanımsal ve yazılımsal bakımdan çalışmalar gerçekleştirdiği bilinmekte.

Yapay zeka alanındaki yatırımlarını artıran şirket, bu teknolojiye oldukça fazla para harcıyor. Meta’nın sosyal medya uygulamalarında yapacağı bu yenilikler kullanıcılar tarafından beğenilirse, farklı uygulamalarda da yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşması bekleniyor.

Yapay zeka teknolojisi çalışmaları hakkında bazı açıklamalarda bulunan Facebook Başkanı Tom Alison, şu sıralar odak noktalarının yapay zeka teknolojileri olduğunu deklare etti. Bahse konu uygulamalarda daha iyi kullanıcı deneyimi sunmak için çalıştıklarını aktaran Alison, yapay zeka temelli yeni içerik çeşitleri hazırladıklarını aktardı. Kişiselleştirme yeteneklerinin artmasıyla beraber özel içerik önerileri sunmayı hedeflediklerini belirten Tom Alison, tüm bu değişikliklerin kullanıcıya kısa zaman içerisinde sunulacağını söyledi.