Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Meta Quest 3S Özellikleri Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı! Teknoloji Haberleri Meta Quest 3S Özellikleri Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı! Emine Emre 4 Görüntüleme

Meta’nın yeni VR gözlüğü son derece iddialı geliyor. Özellikle fiyatı ile dikkat çeken Meta Quest 3S sanal gerçeklik başlığı tasarım ve özellikleri ile de piyasada güçlü bir yer edinecek gibi görünüyor. Daha evvel bazı nitelikleri belli olan Meta Quest 3S özellikleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İşte uygun fiyatlı Meta VR gözlüğü hakkında bilinenler…

Meta Quest 3S Özellikleri Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı!

Meta Quest 3S uygun fiyatı ve üstün özellikleri ile VR gözlük alanına iddialı bir şekilde geliyor. Tasarım bakımından da göze hitap eden Meta’nın yeni başlığı beklentileri aşacak gibi görünüyor. İlk bakışta göze çarpan ve cihazın en önemli özelliklerinden biri olan ön taraftaki üçgen şeklinde tasarlanmış kamera kurulumu, sadece farklı bir dizayn olması için bu tarza sahip değil. Aynı zamanda bu kurulum Meta’nın sanal gerçeklik gözlüğünün bazı özelliklerini belli ediyor.

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Meta yeni VR gözlüğünün ön kısmında yer alan üçgen tasarımlı kamera kurulumunda 2 tane 4 milyon piksel çözünürlüklü RGB geçişli kamera, 4 tane kızılötesi izleme kamerası, 2 tane derinlik sensörü bulunmakta. Bu kamera düzeneği ile Meta, etkileyici VR deneyimi sunmayı amaçlıyor. Burada yer alan derinlik algılama sensörleri daha doğal ve rahat hareket edilmesine imkan tanıyacak.

Meta Quest 3S VR başlığının üst kısmında bir işlev düğmesi yer almakta. Görsel geçiş modunu değiştirmeye yarayan bu düğme aynı zamanda özelleştirilebilir niteliğe sahip. Kişiselleştirilebilen düğmeyi, en çok kullandığınız işlevleri kontrol edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Snapdragon XR2 Gen 2 İşlemciyle Geliyor!

Meta yeni VR başlığının bir diğer önemli özelliği ise işlemcisi. Cihaz Qualcomm’un Snapdragon XR2 Gen 2 yonga setinden gücünü alacak. Buradan anlayacağımız üzere çip bakımından gözlük oldukça güçlü olacak. Meta Quest 3S ekran kısmına baktığımızda ise 1832 x 1920 piksel çözünürlüklü, 90 – 120 Hz tazeleme hızına sahip bir LCD panel ile geleceğini söyleyebiliriz.

Uygun fiyatlı Meta VR gözlükte kullanılan lenslere baktığımızda ise gözbebeklerinin arasındaki mesafenin 3 seviyeye göre ayarlanabildiği görülmekte. Fresnel lenslerin kullanıldığı cihazda numaralı gözlük kullanıcıları için de destek bulunmakta.

Meta Quest 3S Fiyatı Ne Kadar Olacak?

VR meraklılarını en çok ilgilendiren noktalardan biri de elbette Meta Quest 3s fiyatı. Cihazın uygun fiyatlı olacağı hali hazırda bilinmekte. Meta Quest 3 modeli hali hazırda 450 dolarlık bir fiyata sahip ve bununla birlikte Meta Quest 3s modelinin ise 300 dolardan daha düşük bir fiyatla piyasaya sürülmesi beklenmekte. Meta Quest 3s’in rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz.

Son dönemde oldukça popüler olan VR başlıkları özellikle de fiyatlarından dolayı erişilmesi oldukça güç durumda. Meta Quest 3s bu bakımdan rekabetçi bir politika izleyerek piyasada güçlü bir yere sahip olacak gibi görünüyor. Cihazın VR oyunları, sanal toplantılar ve eğitim programları gibi alanlardaki performansı merakla beklenmekte. Piyasaya ne zaman sürüleceği konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.