Meta ve ByteDance AB Düzenlemelerine Karşı Çıkıyor

Meta ve TikTok’un sahibi ByteDance, bunları düzenlemesi için Avrupa Birliği’ne ödeme yapma fikrine pek sıcak bakmıyor. Politico’nun haberine göre şirketler, artık Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında Meta, TikTok ve diğer büyük platformları izlemeleri gereken AB moderatörleri tarafından belirlenen denetim ücretine itiraz etti. Meta ilk olarak eylemini duyurdu ve bir gün sonra ByteDance de aynı şeyi yaptı.

Meta ve ByteDance AB’ye ödeme yapmak istemiyor

Mevcut düzenlemeye göre, belirlenen tüm şirketlerin, AB düzenleyicilerinin 20 Çok Büyük Çevrimiçi Platformu ve iki Çok Büyük Çevrimiçi Arama Motorunu (VLOSE) düzgün bir şekilde denetlemek için gerekli olduğunu öne sürdüğü 45,2 milyon Euro’yu (48,7 milyon dolar) bölmesi gerekiyor. Düzenlenen her platformun, bu sayının büyüklüğüne bağlı olarak mali katkısıyla birlikte 45 milyon veya daha fazla kullanıcısı vardır. Ayrıca 2022 net kârının yüzde 0,05’inden fazlasını borçlu olamazlar. Ancak Amazon ve Pinterest gibi çok az kar bildiren veya hiç kar bildirmeyen şirketlerin hiçbir borcu olmuyor. Öte yandan Meta, mevcut düzenleme kapsamında 11 milyon Euro’luk (11,9 milyon dolar) bir fatura aldı. ByteDance ne kadar borcu olduğunu kamuya açıklamadı.

Meta, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin her şirketin ücretlerini seçme metodolojisine karşı çıkıyor. Bir Meta sözcüsü, “Şu anda zarar kaydeden şirketler, geniş bir kullanıcı tabanına sahip olsalar veya daha büyük bir düzenleme yükü oluştursalar bile ödeme yapmak zorunda değiller; bu, bazı şirketlerin hiçbir şey ödemediği ve diğerlerinin toplam tutarın orantısız bir miktarını ödemesine neden olduğu anlamına geliyor.” dedi. Ücrete uyulmaması, şirketin küresel gelirinin yüzde altısına kadar para cezasına yol açabilir.