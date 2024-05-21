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Apple’ın sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro, teknoloji dünyasında yeni bir çığır açtı. Her ne kadar fiyatından dolayı cihazın satış rakamları düşse de Apple’a rakip olmak isteyen markalar böyle bir cihaz üretmek için kolları sıvamıştı. Bu kapsamda Meta ve LG işbirliği yaparak Apple’a güçlü bir rakip olmak için yola çıkmışlardı. Ancak son gelen haberlere göre bazı aksaklıklar yaşanmış olabilir. Peki Meta XR gözlüğü ile Vision Pro rekabeti başlamadan bitti mi? İşte detaylar…

Meta XR Gözlüğü ile Vision Pro Rekabeti Başlamadan Bitti mi?

Apple Vision Pro VR – AR başlığına rakip bir cihaz tasarlamak için bir araya gelen Meta ve LG cephesinden kötü haberler var. Meta ve LG işbirliği yaparak, bir XR yani genişletilmiş gerçeklik gözlüğü tasarlamak için çalışmalara başlamışlardı. Bu kapsamda XR başlığının 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenmekteydi. Ancak yeni sızıntılara göre iki şirket arasında bir ayrılık yaşanmış olabilir.

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Meta ve LG’nin XR gözlüğü için yaptığı işbirliği 2024 Şubat ayında başlamıştı ve bu ortaklık neticesinde ortalama 1,5 yıllık bir çalışma ile bomba gibi bir cihazla piyasaya girmeleri bekleniyordu. Ancak şu an gözlük çalışmaları oldukça yavaşlamış durumda ve firmalar arasında bir ayrılık olabileceği konusunda söylemler mevcut.

Tüm bu söylemleri açığa kavuşturmak için LG açıklama yaptı ve işlerin istenildiği gibi ilerlemediğini deklare etti. İki marka arasındaki XR başlığı için yapılan iş birliğinin devam ettiğini aktaran LG, bunun yanı sıra söz konusu projenin tahmin ettikleri hızda ilerlemediğini de sözlerine ekledi.

Çıkan iddialara göre 2025 yılında çıkması beklenen Meta – LG XR gözlüğünün piyasaya sürülme tarihi 2027 yılına ertelenmiş durumda. Eğer her şey yolunda gider de bu i birliği bozulmazsa, piyasanın LG XR başlığı ile tanışmasına daha uzun süre var gibi görünüyor.

Meta – LG XR Gözlüğü Ne Zaman Çıkacak?

Vision Pro rakibi olması planlanan XR gözlüğü çalışmalarında yaşanan gelişmeler Meta’nın hali hazırda zor koşullarda olan departmanı Reality Labs’ın da üzerinde baskı oluşturmakta. Reality Labs’da gerçekleştirilen VR ve metaverse yatırımlarının yıllık maliyeti 1 milyar doların üzerinde gerçekleşmekte. Geliştirme maliyetlerinin yüksek olması dolayısıyla Meta, maddi zorlukların birkaç yıl daha süreceğini belirtmekte.

Meta ve LG işbirliği ile üretilecek olan bu XR gözlüğünün piyasaya çıkışındaki gecikme aslında biraz da sanal gerçekliğe “yeterince” ilgi olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Evet gelişen ve merak uyandıran bir sektör ancak ürünlerin kapış kapış gitmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var gibi görünüyor.

Bu kapsamda, Vision Pro’nun beklenen satış rakamlarına ulaşamaması ve bazı mağazalarda 100 adetten bile daha az satılması; ayrıca Sony PSVR 2’nin bazı stok sorunları, kullanıcı ilgisini gösteren bazı parametreler olarak sayılabilir. Ayrıca bahse konu gözlüklerin yüksek fiyatlı olması da bu alana olan ilgiyi kısıtlıyor olabilir. İlerleyen süreçte Apple ve Meta / LG arasındaki beklenen rekabet gerçekleşecek mi, söz konusu ürünlerin piyasadaki payı ne olacak, hep birlikte göreceğiz.