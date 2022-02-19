Metaverse Destekli Meta Band Sızdırıldı!

Günümüzün en büyük teknolojik firmalarının başında gelen Meta, AR ve VR destekli Meta Band akıllı saat çalışmalarına başladığı geçen günlerde duyurmuştu. Dün yapılan bazı haberlerde Metaverse destekli Meta Band akıllı saatin görüntüleri sızdırıldı.

Son zamanların en popüler olaylarının başında gelen Metaverse dünyası, tüm dünyayı etkisi altına aldı. Meta son günlerde başka alanlarda da çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Metaverse destekli Meta Band adındaki bir akıllı saat üzerinde çalışma yürüttüğü ortaya çıktı. Render görüntüleri ortaya çıkan saat, özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

Hakkında detaylar çıkmayan başlayan Meta Band üzerinde birden çok kamera yer alacak. Ayrıca akıllı saatin tasarımında Meta şirketinin renkleri kullanıldı. Aynı zamanda kare ekran yapısıyla beraber Apple Watch‘a çok benzetildi.

Dikdörtgen şeklinde tasarlanan kasasıyla beraber her bileğe uygun olarak tasarlanmış olduğu iddia edildi. Küçük yapısıyla beraber hem çok şık hem de çok kibar bir görüntüye sahip. Meta Band içerisinde yer alan kamera sistemi, genel olarak pek çok firmadan kişisel haklara zarar vereceği düşüncesiyle kullanılmamıştı. Ayrıca Facebook’un eskiden adının çıkmış olması, yeni Meta Band alacakların aklında soru işareti bırakacağa benziyor.

Meta Band içerisinde yer alan çıkarılabilir ekran sayesinde kullanıcılar ikinci bir kameraya sahip olacak. Facebook ve Instagram’a öz çekim yapmak için kullanıcılar bu ikinci kamerayı kullanabilecek.

Bu yıl içerisinde tanıtılacak olan Metaverse destekli Meta Band, birçok kullanıcı tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Özellikle AR ve VR desteği ve Meta dünyasına açılan kapısıyla çıktığı ilk günden beri tüm gözleri üstünde toplayacağa benziyor.

Xiaomi, Yeni Cihazlara Ücretsiz YouTube Premium Veriyor!