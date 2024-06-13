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Metaverse ve yapay zeka alanları gibi kritik sektörlerde öncü çalışmaları ile gündeme gelen Mia Teknoloji, pek çok dev kurumla da iş ortaklığı yürütüyor. NATO başta olmak üzere, global çapta ortaklıkları bulunan Mia Teknoloji; Çin Halk Cumhuriyeti’nden Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar dünyanın hemen her yerinde girişimlerde bulunuyor. Yaptığı ortaklıkları, girdiği ihaleleri ve aldığı işleri Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden deklare eden firmanın son bildirimi ise bugün geldi. Mia Teknoloji tarafından yapılan KAP bildirimine ve diğer gelişmelere Cepkolik takipçileri ile birlikte göz atalım…

Mia Teknoloji Aldığı İşler ile Dikkat Çekiyor 2024

Halka arzı 2021 yılında gerçekleştirilen Mia Teknoloji’nin, payları Borsa İstanbul’da MIATK kodu ile işlem görüyor. Halka arz edilmesinin ardından hisseleri BIST de önemli oranda değer kazanan Mia Teknoloji, gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artışı ile de yatırımcılarına bedava lot vermişti. Arzdan bu yana 50x’e varan primlenme ile yatırımcısını memnun eden firma, aynı doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

Yapay zeka ve metaverse başta olmak üzere kritik sektörlerde faaliyet gösteren Mia Teknoloji, bugün geçtiği KAP bildiriminde; Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8. Ana Jet Üs Komutanlığı ihalesine katıldığını ve kazandığını duyurdu. Diyarbakır merkezli üs komutanlığı tarafından gerçekleştirilen “18 Kalem IP Tabanlı Çevre Güvenlik Kamera Sistemi (Montaj Dahil) Alımı” ihalesini 37.880.000,00 TL (KDV Hariç) meblağ ile kazanan Mia Teknoloji, sözleşmeye davet için beklemekte olduğunu deklare etti.

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Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kritik Açıklamalarda Bulunmuştu!

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Ünal, geçtiğimiz hafta bir televizyon programına katıldı. Söz konusu programda birbirinden önemli açıklamalarda bulunan İhsan Ünal; Romanya’dan Irak’a, Suudi Arabistan’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne, Amerika Birleşik Devletleri’nden Fas’a ve Katar’a kadar yatırımlarına ve iş birliklerine atıf yapmıştı.

Mia Teknoloji Aldığı İşler ile Dikkat Çekiyor 2024

Önemli ismin açıklamaları bununla da sınırlı kalmamış ve NATO ihalesine yönelik olarak yakın gelecekte kayda değer gelişmeler yaşanacağını ifade etmişti. Mia Teknoloji’nin hedeflerini gerçekleştirmesi durumunda, yıllık net kar meblağının 2 milyar TL seviyesinin çok üzerinde olacağı vurgulandı.

Nvidia Corporation Santa Clara (NVIDIA) ile İş Birliği Olabilir!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli olarak faaliyet göstermekte olan teknoloji şirketi Nvidia Corporation Santa Clara hakkında da üstü kapalı açıklamalarda bulunan Mia Teknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Ünal; ilgili firmayla 2025 yılında ortaklaşa proje yürütülebileceğini belirtti.

Şirketin önemli isminden gelen açıklamalar sonrasında MIATK yatırımcıları heyecanlandı. Zira Nvidia şirketinin piyasa değeri hali hazırda 3 trilyon dolar seviyesini aşmış halde. Bu rakam, tüm Borsa İstanbul’un toplam değerinden daha fazla. Dolayısıyla, muhtemel bir iş birliğinin Mia’ya ve hisselerini bir hayli olumlu yansıyabileceği düşünülüyor.