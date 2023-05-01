Microsoft, akıllı devre dışı bırakma özelliğini tanıttı!

Microsoft, acil bildirimlerdeki iyileştirmelerin yanı sıra “Akıllı devre dışı bırakma” adlı yeni bir özellikle Windows 11’deki istenmeyen bildirimler sorununu ele alıyor. Çeşitli uygulamalardan ve web sitelerinden gelen bildirimler, çoğu kullanıcı için bir baş belası haline geldi ve genellikle işi veya diğer etkinlikleri kesintiye uğrattı.

Windows 11, bildirimleri sınırlandırarak dikkatin dağılmasını azaltmak için tasarlanmış bir özellik olan “Odaklanma Yardımı”nı zaten içeriyor olsa da Microsoft, kullanıcı deneyimini geliştirmek için daha ileri adımlar atıyor.

Yeni “Akıllı devre dışı bırakma” özelliği, kullanıcıların düzenli olarak etkileşimde bulunmadığı uygulamaları belirleyerek ve bu uygulamalardan gelen bildirimlerin devre dışı bırakılmasını önererek bildirim spamini en aza indirmeyi amaçlıyor.

Örneğin, bir kullanıcı bir ay boyunca Outlook bildirimleriyle etkileşimde bulunmadıysa, Outlook bildirimlerini kapatmak isteyip istemediğini soran bir bildirim alıyor. Bu öneri, kullanıcılara bildirimlerini düzene sokmanın ve önemli uyarılara odaklanmanın kolay bir yolunu sunuyor.

Yıllardır kullanılan e-posta filtrelerinden ilham alan bu yaklaşım, gereksiz bildirimlerin sayısını azaltarak Windows 11’deki kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirme olacak. Daha da önemlisi, “Akıllı devre dışı bırakma”, kullanıcıların sık sık etkileşimde bulunduğu uygulamalardan gelen bildirimleri etkilemeyecek ve kullanıcıların ilgili güncellemeleri almaya devam etmesini sağlayacak.