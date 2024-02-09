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Microsoft Copilot’un Görünümünü Yeniden Tasarladı

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
9 Şubat 2024
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Microsoft Copilot'un Görünümünü Yeniden Tasarladı

Microsoft, Copilot’un ana sayfası için yeni bir görünümün yanı sıra, görüntüler oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik yeni ve harika bir yerleşik AI özelliğini yayınladı. Copilot artık web’de ve mobil uygulamalarında daha şık bir tasarıma sahip. Microsoft, daha iyi bir görünüm ve his için sohbet robotunun yanıtlarını temizledi. Ayrıca, artık yeteneklerini sergilemek için önerilen istemlerden oluşan bir atlıkarınca gösteriyor. Copilot ücretsizdir ve Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox ve Safari dahil favori web tarayıcılarınızın çoğuyla uyumludur.

Microsoft Copilot'un Görünümünü Yeniden Tasarladı

Copilot kullanıcı deneyimi yenilendi

Microsoft’un pazarlama şefi Yusuf Mehdi, bir blog yazısında Copilot’un masaüstü web sitesinin artık size cevaplar için daha temiz, daha şık bir görünüm ve his sunduğunu paylaştı. Sayfanın tam ortasında, resimlerle birlikte örnek istemleri gösteren dönen bir atlıkarınca bulunur. Mehdi’ye göre amaç, yaratıcılığınızı harekete geçirmek ve Copilot’un neler yapabileceğine dair size bir fikir vermektir.

Copilot’un mobil versiyonu da aynı muameleyi görüyor. Tıpkı masaüstünde olduğu gibi, resimli örnek istemlerden oluşan bir atlıkarınca bulacaksınız. Ayrıca, GPT-4’ün sonuçları artırmak için düzgün bir düğmesi var; onu açtığınızda yazılımın olağan mavi vurgularının şık bir mora dönüştüğünü fark edeceksiniz.

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