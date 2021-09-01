Microsoft Outlook İçin “Keşke Haberimiz Olsaydı” Dedirtecek Özellik Geliyor!

Dünya üzerinde adeta milyonlarca kişinin kullanmış olduğu, okul ve iş dünyasında da oldukça sıkça kullanılan Outlook, bir mail yazılımı. Bu yazılım gramer hatalarını ve uygunsuz kalıp kullanımlarını, noktalama işaretlerini ve benzeri durumları gözlemleyerek mailinizi düzenleyebilecek yeni bir güncelleme getiriyor. Daha önce Grammarly gibi uygulamalarla yapılan söz konusu düzenleme ve revize işlemleri artık direkt Outlook bünyesinde karşımıza çıkacak.

Pandemi ile birlikte iş ve okul dünyası büyük ölçüde dijitale taşındı. Bu yüzden de halihazırda kullanılan e posta seçenekleri de kendine has bir önem kazandı diyebiliriz. Özellikle üniversite öğrencileri tarafından organize edilen ve geniş bir kitle ile ilerleyen bu mail kullanımı da iş dünyasının etkisiyle birlikte hızlanmış oldu. Hal böyle olunca da yazının nasıl kullanıldığı ve yazı dilinin ne şekilde ilerlediği de büyük bir önem kazanmış oldu.

Gramer hatalarını düzeltecek olan güncelleme yolda!

Yazı dilinde, tonunu aktarma işi oldukça zor. Bu yüzden de tercihlerinizde her kalıba, cümleye dikkat etmeniz gerekiyor. Bu durumun önüne geçmek adına çevrim içi yazı asistanları bulunuyor. Lakin Microsoft bu konunun önüne geçerek Outlook üzerine yeni bir güncelleme getiriyor.

Tone detection isimli bu özellik, Grammarly gibi uygulamalarla hemen hemen aynı mantıkta çılaşacak. Bu sayede söylemeye çalıştığımız şeyin daha basit bir yolu var ise bize onuönerecek ve noktalama hatalarını gösterecek. Yanlış anlaşılabilecek göndermeler var ise de yanlış anlaşılmadan kaçınarak nasıl ifade etmemiz gerektiğini bizlere söyleyecek ve öneride bulunacak. Artık kullanıp kullanmamak direkt bize kalmış.

Söz konusu bu özellikle ilgili geliştirmeler başlamış durumda. 2021 tarihinin Eylül ayında yapılacak olan bu özellik, kullanıma sunulması bekleniyor. Varsayılan olarak kapalı olan bu özelliği Microsoft editör ayarlarına girerek aktif edebileceksiniz. Outlook web sürümünde de bu özelliği rahatlıkla görebilir ve mobil uygulama desteği ile hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz. Tabi mobil uygulamalar üzerinde olup olmayacağı ise henüz net olarak bilinmiyor diyebiliriz. Bu konuda yapmak istediğiniz şeyler için tek bir tıklama yeterli olacaktır.