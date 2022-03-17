Microsoft Surface Hub 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Microsoft, son derece etkileyici özelliklere sahip olan Surface Hub 2 Akıllı Kamerasını tanıttı. Fakat Microsoft Surface Hub 2 sıradan bir web kamerası değil fiyatı ise 800 dolar. Microsoft, Surface Hub 2 Akıllı Kameranın; piyasadaki en iyi profesyonel düzeyde AI destekli kamera olduğunu söylüyor.

Surface Hub 2, 136 dereceye kadar alan görünümüne sahip 12 MP bir kamera. 8 metreye kadar hem yakın hem de uzaktaki nesneleri odaklayabilme özelliğine sahip. İlginç bir şekilde, kamera aynı anda birden fazla alana odaklanıyor. Ve bir odadaki bir konuşmacıyı otomatik olarak tanımlıyor. Microsoft Surface Hub 2 Akıllı Kamera; 1 teraflop’a kadar bilgi işlem gücü vaat ediyor ve Surface Pro 6‘daki ile aynı işlemciyi kullanıyor.

AI açısından zengin Surface Hub 2, eğimi, geniş açılı düzeltmeleri ve bozulmaları telafi ediyor. Ayrıca farklı duruşlarda, aydınlatma koşullarında ve oda tiplerinde kullanıcıları tespit ediyor.

Surface Hub 2, çoğunlukla tek bir kişiyi seçen yaygın web kamerasından farklı olarak, birden fazla kişinin bulunduğu bir konferans odasındaki etkinliği yakalamak için tasarlanmış. Aynı yüksek kaliteli odağa sahip bir odadaki bir grup insana odaklanma özelliğiyle göze çarpıyor.