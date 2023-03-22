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Microsoft, yapay zeka destekli Bing Image Creator’ı tanıttı!

Bing Image Creator, Bing sohbet deneyimine eklenmiş ve kullanıcıların hem yazılı hem de görsel içeriği tek bir yerde oluşturmasını kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, yalnızca bir görüntünün açıklamasını yazarak, konum veya etkinlik gibi bağlamlar ekleyerek ve bir sanat stili seçerek, hayal güçlerinden bir görüntü oluşturabiliyorlar.

Ayşen Sıla

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Microsoft, arama motoru Bing ve Microsoft Edge için yapay zeka destekli yeni Bing Image Creator’ı tanıttı. Bu yeni araç, OpenAI’nin DALL∙E modelinin gelişmiş bir sürümünü baz alıyor ve kullanıcıların bir görüntüyü kendi sözcükleriyle tanımlayarak oluşturmasına olanak tanıyor.

Bing Image Creator, Bing sohbet deneyimine eklenmiş ve kullanıcıların hem yazılı hem de görsel içeriği tek bir yerde oluşturmasını kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, yalnızca bir görüntünün açıklamasını yazarak, konum veya etkinlik gibi bağlamlar ekleyerek ve bir sanat stili seçerek, hayal güçlerinden bir görüntü oluşturabiliyorlar.

Image Creator’ın kötüye kullanılmasını önlemek için Microsoft, OpenAI’den korumalar ve ek korumalar eklemiş ve sistem, zararlı görüntülerin oluşturulmasını sınırlayan denetimler içeriyor. Zararlı olabilecek bir bilgi istemi algılandığında, sistem bunu engelliyor ve kullanıcıyı uyarıyor.

BingImageCreator

Microsoft, Bing Image Creator’a ek olarak güncellenmiş Bilgi Kartlarını ve yeni yapay zeka destekli görsel öyküleri de önizlemeye sundu. Bu, bir bakışta eğlenceli gerçekler ve önemli bilgiler sağlayan yapay zeka destekli, infografikten ilham alan bir deneyimve çizelgeler, grafikler, zaman çizelgeleri, görsel hikayeler ve daha fazlası gibi etkileşimli, dinamik içeriği içerecek şekilde güncellendi.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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