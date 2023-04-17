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Microsoft’a OneDrive ve Microsoft 365 Rozetleri Geliyor!

Şirket, Microsoft 365 kayıt önerileri ve OneDrive önerileri sunmanın yanı sıra kullanıcıları yapmaları gereken belirli eylemler hakkında bilgilendirmek için Başlat menüsüne daha fazla rozet eklemeyi test ediyor.

Ayşen Sıla

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Microsoft’un Windows 11 Başlat menüsündeki rozet ve reklamlarla ilgili son deneyleri, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı. Şirket şu anda, Microsoft 365 kayıt önerileri ve OneDrive önerileri sunmanın yanı sıra kullanıcıları yapmaları gereken belirli eylemler hakkında bilgilendirmek için Başlat menüsüne daha fazla rozet eklemeyi test ediyor.

Rozet vermenin ardındaki amaç, bir Microsoft hesabıyla oturum açmanın faydalarını vurgulamak olsa da, kullanıcılar bu rozetlerin, kapatma gibi temel düğmeleri içeren Başlat menüsünün güç menüsü kısmında yerleştirilmesi konusunda şüpheci yaklaşıyor. Bu hareket saldırgan olarak algılanabilir ve potansiyel olarak işletim sistemini yavaşlatarak kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir.

Ayrıca kullanıcılar, reklama odaklanmanın Microsoft’un kullanıcı memnuniyeti ve gizliliğine olan bağlılığını sorgulamalarına neden olabileceğinden ve bunun şirketin itibarına zarar verebileceğinden endişe duyuyor. Teknoloji endüstrisinde artan rekabetle birlikte, Microsoft’un hizmetlerini tanıtmakla tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sürdürmek arasında bir denge kurması çok önemli.

microsoft

Microsoft, bu rozetler ve reklamlarla karşılaşan kullanıcılardan geri bildirim toplamaya devam ederken, şirketin yaklaşımında herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Bununla birlikte, şirketin teknoloji endüstrisindeki lider konumunu sürdürmek için kullanıcı geri bildirimlerini dikkatle dikkate alması ve kullanıcı deneyimine öncelik vermesi gerekiyot.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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