Monster’ın CES 2022’de Tanıttığı Tüm Ürünler

Başlangıçta birinci sınıf ses ve video kabloları pazarlamasıyla öne çıkan; ardından son derece popüler Beats by Dre kulaklık serisinin lansmanının arkasındaki tasarım ve üretim gücü olarak öne çıkan Monster; CES 2022’de dört yeni kulaklıkla geri döndü.

İlk olarak, iki yeni gerçek kablosuz kulaklık; Monster DNA Fit ve Monster DNA Pro’dan bahsedelim. İkili sırasıyla 179 ve 149 dolar f8yat etiketine sahip. Ayrıca iki yeni Bluetooth hoparlör, 179 dolarlık Monster DNA One ve 199 dolarlık Monster DNA Max da görücüye çıktı. Dört ürünün tamamı önümüzdeki haftalarda ve aylarda Walmart’ta satışa sunulacak.

Ancak bu ürünler Monster markasını ve Monster’ın geçmişte kulaklıkları için kullandığı; DNA etiketini taşısa da teknik olarak Monster tarafından üretilmiyor. Bunun yerine Monster, markasını Lifeworks Technology Group‘a lisansladı.

Monster DNA Fit

DNA Fit, açıkça egzersiz yapmak için tamamen güvenli bir kulaklık seti isteyen insanları hedefliyor. Ve 179 dolar fiyat etiketiyle Powerbeats kulaklıklara rakip oluyor. Cihazda aktif gürültü iptali (ANC) ve IPX5 su direnci özelliği de var.

Kumaşla sarılmış, Qi uyumlu kablosuz şarj kutusu içinde geliyor ve şarj başına çok etkileyici dokuz saatlik çalma süresine; ve kasanın kapasitesini eklediğinizde toplam 24 saate sahipler. Kulaklıklar, çoğu insanın güvenli ve rahat bir uyum sağlamasına yardımcı olacak; 12 boyutta silikon kulaklık uçlarından oluşan; çok çeşitli bir ürün yelpazesine sahip.

Monster DNA Pro

Şirket, 2013’te sattığı önceki kablosuz kulaklık setiyle aynı ada sahip yeni bir gerçek kablosuz kulaklığı satışa sundu. Monster DNA Fit, Powerbeats Pro’ya rakipse DNA Pro da Apple’ın AirPods Pro’suna açık bir rakip.

Altı saatlik pil ömrüne sahip (şarj kutusuyla birlikte toplam 30) ANC kablosuz kulaklık seti ve suya dayanıklılık için IPX5 derecesine sahipler. Şirket, ayrıntılar konusunda çok daha fazlasını açıklamadı, ancak DNA Pro’nun kablosuz şarjı desteklediğini biliyoruz.

Monster DNA One

Ses canavarı Monster DNA One, 13 saatlik pil ömrüne ve IP67 toza ve suya dayanıklılığa sahip; harika bir bluetooth hoparlör. USB-C bağlantı noktasının yanı sıra kablosuz olarak da şarj edilebiliyor ve küçük boyutu göz önüne alındığında önemli olan 12 watt toplam güce sahip.

Ayrıca Monster; DNA One’ı 99 adede kadar diğer hoparlör ve iki adede kadar kaynak cihazla mobil uygulamaya gerek kalmadan; kablosuz olarak eşleştirmenizi sağlayan Monster Share adlı bir özelliğe de sahip olduğunu söylüyor.

Monster DNA Max

Bir diğer aksesuar Monster DNA Max; Monster’ın Ultimate Ears Blast/Boom hoparlör tarafından popüler hale getirilen; dayanıklı ev tipi taşınabilir hoparlörü ele geçirmesine benziyor. DNA One gibi, sağlam bir IP67 derecesini 20 saate kadar çalma süresiyle birleştiriyor. Ancak Max, 26 watt toplam güçle biraz daha güçlü. Ayrıca sesini 360 derecelik bir düzende duyuruyor.

Max kablosuz olarak şarj edilebiliyor ve Monster, Qi uyumlu bir şarj matı; 18 watt’lık bir USB-C duvar şarj cihazı ve hızlı bir şekilde güç vermek istediğinizde kullanabileceğiniz; örgülü altı fitlik bir USB-C kablosu vaat ediyor. USB-C bağlantı noktası, hoparlör kendi şarj ihtiyaçları için; bu bağlantı noktasını kullanmadığında diğer cihazlarınızı çalıştırmak için kullanılabilir. Max, Monster Share ile de çalışıyor, böylece aynı anda bir grup hoparlörü senkronize edebilirsiniz.